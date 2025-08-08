Cagliari, 38enne muore per intossicazione da botulino: 8 ricoverati, 11enne in condizioni gravissime. Intossicazione ad una festa paesana?

Una tragedia legata a un’intossicazione alimentare si è consumata nell’hinterland di Cagliari: una donna di 38 anni è deceduta a causa di complicazioni sopraggiunte dopo un ricovero iniziato a fine luglio per avvelenamento da botulino. La paziente aveva consumato guacamole in un chiosco alla Fiesta Latina di Monserrato, dove si è originato il focolaio.

Nonostante inizialmente le sue condizioni fossero considerate gravi ma stabili, l’aggravarsi improvviso ha reso necessario il trasferimento dalla terapia intensiva dell’ospedale Brotzu a quella del Businco. Purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere.

Il caso riguarda complessivamente otto persone ricoverate per la stessa intossicazione, tra cui un bambino di 11 anni, attualmente in condizioni gravissime al Gemelli di Roma. Le autorità sanitarie e la Procura hanno avviato indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità legate all’episodio.