Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 7 luglio 2025

Oggi in edicola, 7 luglio 2025

Ondata d’affetto per Igor Protti

Grande ondata d’affetto per Igor Protti. L’ex calciatore ha rivelato sui social di lottare contro una grave malattia. Già operato, inizierà presto le cure. Centinaia i messaggi di sostegno, anche da ex compagni. Tra i primi, Adrian Ricchiuti e i profili del Livorno e del Bari, e poi ancora i messaggi di Roberto Mancini, Ciro Ferrara, Alessandro Diamanti, Nicola Ventola e delle pagine ufficiali di club di Serie A come Lazio e Napoli (ilCarlino).

Delitto Paganelli, oggi l’udienza preliminare

Questa mattina, in tribunale a Rimini, il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Deflorio potrebbe decidere sul rinvio a giudizio per Louis Dassilva, indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Dassilva è in carcere dal 16 luglio 2024. Non si sa se il 35enne senegalese parteciperà all’udienza che, di carattere tecnico, si svolgerà a porte chiuse (ilCarlino, Corriere).

Perseguita la ex: a giudizio

Un 39enne riccionese è stato rinviato a giudizio immediato per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo, uscito dal carcere a gennaio 2025, dove era entrato per reati di droga, avrebbe ripreso a tempestare di telefonate la vittima, presentandosi sotto casa e sul luogo di lavoro, con insulti e minacce. Il culmine è stato il 17 marzo, quando la donna ha dovuto usare lo spray al peperoncino e chiamare la polizia per difendersi dall’ex. All’arrivo degli agenti, il 39enne ha provocato uno di loro, venendo nuovamente arrestato (ilCarlino, Corriere).

Zanzare e malattie: il piano della Asl

Nel 2025 in Romagna sono stati registrati 7 casi di infezione umana da virus di Chikungunya, Zika o Dengue, così ripartiti: 3 a Rimini, 2 a Cesena, uno a Forlì e uno a Ravenna. Tutti i pazienti sono guariti. “Questi virus sono presenti in Sud America, in Africa, in India, in Bangladesh e in zone limitrofe. Se un cittadino è di ritorno da questi luoghi e nell’arco di 15 giorni sviluppa sintomi come la febbre, è bene che faccia una segnalazione alle autorità sanitarie”, spiega Giulia Silvestrini dell’Unità operativa igiene pubblica di Ravenna. Da qui scattano i protocolli per la cura del malato e per il trattamento con larvicidi e adulticidi delle aree attorno all’abitazione della persona colpita (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Omicidio di Pierina, oggi si decide il futuro di Dassilva | Tutti uniti per Protti: “Non si molla, vinciamo noi”

CorriereRomagna: Lancia la ex dalla finestra | Turista tamponato sulla statale

IlPonte: Ecco perché si chiama Leone | Inganni moderni

