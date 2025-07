Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 4 luglio 2025

Oggi in edicola, 4 luglio 2025

Il caldo miete vittime

L’ondata di caldo eccezionale, con temperature oltre i 35 gradi e afa opprimente, purtroppo conta due vittime. Colpiti da malori, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, hanno perso la vita un 91enne di Monza Brianza a Bellaria e un 80enne di Milano a Riccione. Gli accessi ai pronto soccorso di Rimini e Riccione per problemi legati al caldo sono tra i due e i tre al giorno, in leggero aumento rispetto all’anno scorso (ilCarlino).

Rimini calcio: situazione complicata

Il mancato pagamento degli stipendi di maggio, scaduti il 1 luglio, comporterà per il Rimini calcio una penalizzazione di 4 punti in classifica. La notizia coincide con la mancata presentazione del nuovo allenatore Filippo D’Alesio. Il direttore generale Giuseppe Geria ha già lasciato, i giocatori cercano alternative e il direttore sportivo Antonio Di Battista potrebbe non resistere a lungo. La gestione Stefania Di Salvo sembra al capolinea (Corriere, ilCarlino).

Le perplessità del sindaco

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, esprime “perplessità” circa la situazione del Rimini calcio. Sadegholvaad sottolinea come le attuali difficoltà e l’assenza di comunicazioni stiano alimentando “un clima di dubbio” tra i tifosi ed esorta la dirigenza a “diradare questa coltre di incertezza con la semplicità di spiegazioni e informazioni non equivocabili” (ilCarlino, Corriere).

Chiringuito mezzo abusivo

Ieri mattina, i militari della Capitaneria di porto hanno messo i sigilli ad alcune delle attrezzature che completano l’area del chiosco sulla spiaggia Tortuga Beach, bagno 67, su mandato della Procura. Sotto sequestro una sorta di amaca, una cassa audio e la pedana con tanto di consolle, attigui al chiringuito, installate senza le necessarie autorizzazioni paesaggistiche e demaniali, in violazione del Codice della navigazione e delle norme a tutela del pubblico suolo. Il chiosco resta comunque aperto (ilCarlino, Corriere).

“Più controlli in spiaggia contro i vandali”

“Lettini squarciati, porte delle cabine forzate e, in alcuni casi, sfondate, ombrelloni e tavolini danneggiati e, spesso, dati alle fiamme”. Riccardo Ripa, presidente Sib Confcommercio della provincia di Rimini, elenca i danni dei vari blitz compiuti da inizio stagione da vandali contro gli stabilimenti balneari di Rimini sud per sollecitare più controlli da parte delle forze dell’ordine. “Accade ad ogni inizio estate, successe lo scorso anno, si sta ripetendo anche quest’anno” (Corriere).

Poveri, picco a luglio

Con l’arrivo del mese di luglio, qualcosa è cambiato alla mensa della Caritas di via Madonna della Scala a Rimini. Si registrano “picchi di 200 commensali alla volta, rispetto alle 110-120 persone registrate a giugno”, spiega il direttore Mario Galasso. Le persone bisognose arrivano “non solo da tutta la provincia ma anche da fuori regione”. Al 78%, comunque, residenti nel riminese. Galasso lancia quindi anche l’appello per nuovi volontari, “anche perché gran parte della compagine storica, ora, è impegnata nei lavori stagionali” (Corriere).

Santinato: il turismo è “malato”

Mauro Santinato, esperto di turismo e fondatore di Teamwork, lancia l’allarme: il sistema turistico riminese è “malato”. Il sintomo? Il numero di alberghi dimezzato in 50 anni. Dalle 1.640 strutture del 1977, infatti, si è passati a poco più di 800 licenze attuali. Solo su Idealista, evidenzia Santinato, a Rimini sono in vendita 160 hotel, un record nazionale, segno di una crisi “diventata strutturale” (ilCarlino).

Affitti brevi: quanto rendono?

Un appartamento destinato agli affitti brevi “solo a Rimini può garantire ai proprietari fatturati tra i 15 e i 40 mila euro all’anno”, spiega Paolo Montagna, titolare di Affitti brevi Italia, agenzia specializzata nella gestione delle case vacanza. Nel dettaglio, “si può partire da 1.000 euro a settimana, tra luglio e agosto, per un bilocale medio, fino ad arrivare ai 2.000-2.500 euro a settimana per un trilocale di qualità. Ma molto dipende anche dai servizi che si garantiscono al cliente” (Corriere).

Cartoonclub nel segno di Manara e Fellini

Dal 13 al 20 luglio, torna a Rimini Cartoon Club & RiminiComix, festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games. La quarantunesima edizione porta una grande sfida: pareggiare il record delle 200mila presenze del 2024. “Chi può mettere insieme Manara e Superman se non Cartoon Club?”, commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad guardando al ricco programma (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Cultura: Forlì e Cesena si candidano

Ufficializzata la candidatura di Forlì e Cesena a Capitale della Cultura 2028. L’annuncio del sì del Ministero è arrivato ieri mattina, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, dai rispettivi sindaci Gian Luca Zattini, centrodestra Forlì, ed Enzo Lattuca, centrosinistra Cesena. Il 25 settembre dovranno consegnare il dossier progettuale (Corriere).

