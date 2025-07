Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 25 luglio 2025

Oggi in edicola, 25 luglio 2025

Rimini calcio, ore decisive

L’azienda lombarda specializzata in energia solare Building company starebbe trattando con Stefania Di Salvo l’acquisto del Rimini football club. La proposta della Building company, che nelle scorse settimane aveva tentato senza successo l’acquisto del Foggia, arriva in un momento di note difficoltà per la gestione riminese. “Squadre come Triestina e Rimini sono in regola ai fini dell’iscrizione, ma non hanno la disponibilità e la finanza per affrontare un campionato”, ha anche confermato Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio, a margine del consiglio federale (ilCarlino, Corriere).

A Rimini 4 incidenti al giorno

Secondo il report presentato dall’assessora regionale Irene Priolo, nel 2024 in provincia di Rimini gli incidenti stradali sono stati 1.598, più di 4 al giorno. Nel 2023 erano stati 1.617. Le persone morte a seguito di questi incidenti sono state 16, 11 nel 2023, mentre i feriti sono stati 1.924. Pari all’1% il tasso di mortalità, che nelle altre province romagnole supera il 2%, con un rapporto di pericolosità dello 0,82%, in aumento rispetto al 2023. Il numero è omogeneo dal lunedì al sabato, con un calo la domenica. Dal lunedì al venerdì, i picchi si registrano intorno alle 8 e alle 18. Il sabato intorno alle 12 e alle 18 (ilCarlino, Corriere).

Insulta un vigile

Prende una multa per divieto di sosta e inizia a insultare e minacciare i vigili che gliel’hanno fatta. Così facendo, l’automobilista si è beccato una denuncia per oltraggio e violenza privata a pubblico ufficiale e dovrà risarcire 750 euro ad agenti e comando della polizia locale (ilCarlino, Corriere).

Asfalti da rifare

Sono 50 le strade che dovranno essere asfaltate nei prossimi mesi a seguito dell’accordo siglato dal comune con le imprese che realizzano lavori sulle strade per i sottoservizi. L’accordo prevede che ripristinino a spese loro i tappeti in modo adeguato. Una prima parte dei cantieri si svolgerà da settembre a novembre, i rimanenti nel 2026. I lavori riguarderanno complessivamente 58mila metri quadrati di strade (ilCarlino, Corriere).

Scuola in festa

E’ iniziata con un lungo applauso la cerimonia dei traguardi, la festa che ieri sera si è svolta nell’arena Francesca da Rimini per premiare 170 diplomati riminesi che hanno ottenuto 100 e 100 e lode. “Oggi non celebriamo solo il voto, il 100 o il 100 e lode. Celebriamo l’impegno, la fatica, la forza dimostrata in questi anni. Valori che vi accompagneranno nel tempo”, hanno ribadito sindaco e amministratori presenti (ilCarlino, Corriere).

San Marino batte Tiktok

Il tribunale di San Marino ha respinto il ricorso di TikTok, confermando una multa di 3,5 milioni di euro. L’Autorità garante dei dati personali sammarinese aveva multato il social network. “Il titolare del trattamento non risulta essersi adoperato per verificare adeguatamente che il consenso sia prestato o autorizzato da utenti maggiori di 16 anni, o in caso di utenti minori di anni 16, dal titolare della potestà genitoriale sul minore.” TikTok aveva presentato un ricorso, ma è stato respinto in primo grado. Per le stesse ragioni, nel 2019, San Marino multò Facebook per 4 milioni di euro (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Rimini calcio al collasso: si vende | Compiti finiti, strade da scrivere

CorriereRomagna: Rimini ammonito e ceduto? | Inseguimento e maxi sequestro

IlPonte: La vera sfida di Milano | Luca va lontano

Oggi a Rimini

Dalle 16 alle Befane i Pokemon

Dalle 18 a piazzale Kennedy il dj Alex Farolfi (Vivident tour)

Alle 18,30 a piazzale Boscovich ‘Canzoni poetiche’

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini in scena il Passatore

Alle 21 al cinema Tiberio ‘Roger Waters. This is not a drill. Live from Prague. The movie’

Alle 21 a Torre Pedrera la Festa della trebbiatura

Alle 21,30 al Parco degli artisti ‘Remember Bandiera Gialla’

Alle 18,30 a villa Franceschi a Riccione inaugura la mostra ‘Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni 80’ di Flavio Marchetti

Dalle 19,30 a villa Mussolini a Riccione evento enogastronomico ‘Tramonto divino in villa’ dedicato ai vini e al pesce dell’Adriatico

Alle 21,30 in piazzale Ceccarini a Riccione ‘Memories’ con Onorino Tiburzi Quartet

Alle 22 allo Space di Riccione Fedez

Alle 21,30 in piazza della Repubblica a Misano musica dance

Alle 21,30 a piazzale Colombo a Portoverde spettacolo di cabaret e burlesque

Alle 21 al Museo della regina a Cattolica incontro con Stefano Medas sulla marineria tradizionale adriatica

Alle 21 alla spiaggia Oasis di Cattolica Alessio Torino presenta il libro ‘Il palio delle rane’

Alle 21 al porto di Bellaria rievocazione dello sbarco dei saraceni

Alle 21 al Beky Bay Shiva live

Alle 23 all’arena Roma di Igea spettacolo di danza del ventre e saltimbanchi

Dalle 19 a Torriana la ‘Collina dei piaceri’ con la musica di Altroego e Aperidivi

Alle 21 alla Collegiata di Verucchio ‘The original Blues Brothers band’ (Verucchio music fest)