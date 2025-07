Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 18 luglio 2025

Oggi in edicola, 18 luglio 2025

A Rimini c’è una spiaggia per tutti

Cambiano i cognomi delle prenotazioni, che dai tradizionali italiani, adesso sono sempre più stranieri. Non cambia l’appeal della vacanza in riviera, che cresce nell’offerta di servizi, a partire dal nuovissimo stabilimento dedicato alle persone disabili a piazzale Boscovich. “Abbiamo saputo reinterpretare le nuove tendenze turistiche, spalmando le offerte su tutto l’anno”, sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad. Aiutano i “voli low cost”, secondo Patrizia Rinaldis di Federalberghi, che ricorda i prezzi concorrenziali, confermati da molti turisti intervistati, e smentisce problematiche di “sovraffollamento”. Anche il presidente dei bagnini, Maruo Vanni, conferma: “Lettini a 5-7 euro”. Il bagnino d’Italia, Gabriele Pagliarani, assicura: “Quando esco in mare con il mio moscone vedo delfini, tartarughe e cavallucci marini: non c’è la mucillagine” (Corriere della sera).

Pastorale sotto l’ombrellone

La diocesi di Rimini propone un’estate che integra fede e vacanza. Tra le iniziative più consolidate ‘I lunedì di Viserba’, che offrono incontri e spettacoli in piazza Pascoli. Il parroco don Alessandro Pironi auspica “una parrocchia interamente impegnata in una dinamica missionaria”. Novità 2025 è ‘Il Vangelo sotto l’ombrellone’ al porticciolo di Viserba, con letture serali del Vangelo domenicale. Poco più a nord, sono partiti ‘I mercoledì di Bellaria’, con un cartellone di incontri culturali, mentre spostandosi a sud, a Misano, la zona pastorale Sandra Sabattini propone ‘Aperi prega’, “un’occasione per riflettere, condividere e nutrire corpo e anima”. Numerose le proposte di messe all’alba e lodi mattutine in spiaggia (Avvenire).

Più sicurezza per la stazione

Dopo due accoltellamenti molto gravi in pochi giorni, si chiede più sicurezza per l’area della stazione. La minoranza affila i coltelli. Secondo Matteo Zoccarato della Lega è tutta colpa di “decenni di politiche morbide sull’accoglienza migranti”. Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia chiede, da sempre, presidi di polizia locale H24 con unità cinofile e controlli sui permessi di soggiorno. Secondo Carlo Rufo Spina, sempre Fdi, il sindaco pecca per non aver emesso ordinanze per interventi urgenti. Risponde l’assessore alla sicurezza Juri Magrini che fa notare: “I rinforzi estivi di Polizia sono stati tagliati dalle 330 unità di due anni fa alle 213 unità di quest’anno: il 35% in meno su tutta la provincia”. Cita, inoltre, l’attivazione di street tutor a Borgo Marina e l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza (ilCarlino, Corriere).

Un riminese alla guida della Camera di commercio Usa

Il riminese Francesco Farina, 54 anni, è stato nominato presidente della ItalyAmerica Chamber of commerce (Iacc) a New York. Negli Usa dal 2007, Farina, ad di B&B Italia Usa, guiderà l’ente che supporta le imprese italiane negli Stati Uniti (ilCarlino, Corriere).

Il vescovo Lambiasi ricoverato

Il vescovo emerito di Rimini, Francesco Lambiasi, è ricoverato all’ospedale di Riccione per un malore e un’infezione che gli hanno causato febbre. Il vescovo è sereno e vigile, ma le sue condizioni necessitano di ulteriori accertamenti (ilCarlino, Corriere).

Liceo Serpieri, l’altra voce

Arriva a stretto giro di posta la risposta all’intervista rilasciata dalla preside Francesca Tornatore, in trasferimento a Mercato Saraceno, da parte di docenti, personale, studenti e famiglie. “Sentiamo il dovere di offrire un quadro ben diverso da quello descritto dalla preside”, comunica il personale attraverso una nota. “Ignorate in gran parte” dalla dirigente sarebbero state le loro richieste di dialogo (Corriere).

Tartarughe a Riccione, spostato il concerto

Il concerto all’alba di La Niña, previsto per il 27 luglio, è stato spostato dalla spiaggia del Marano a piazzale San Martino a Riccione. La scelta è dovuta al nido che una tartaruga Caretta caretta ha deciso di fare proprio al Marano. Un caso fino ad oggi unico per Riccione e provincia (ilCarlino, Corriere).

Pd Romagna

Le federazioni provinciali del Pd in Romagna vogliono creare un coordinamento politico per rafforzare la propria voce su temi chiave come viabilità, turismo e sicurezza. L’esigenza è emersa alla Festa dell’Unità di Cesena. L’organismo non sarà guidato da un segretario unico, ma da una presidenza i cui vertici saranno nominati a rotazione (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Paura in stazione, servono rinforzi | Basta fango, voglio la verità

CorriereRomagna: “Situazione preoccupante ma le divise sono meno” | Salva bimba e papà in mare

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al cinema Tiberio le proiezioni di Cartoon club con ‘Acquateam, la grande avventura in mare’

Dalle 17 in piazzale Fellini Riminicomix

Alle 18 alla Spiaggia libera tutti di piazzale Boscovich incontro ‘Tra sport e passione’ con Mirco Acquaroli di Riviera basket Rimini

Alle 18 alla palazzina Roma l’incontro ‘Superman: Inferno’ con Fabio Celoni (Cartoon club)

Dalle 18 al cinema Astoria dj set con Lo-Fi Tigers

Alle 18 al bagno 26 presentazione del libro ‘Onorevole parolaccia’ di Benedetta Cicognani

Alle 18,45 al cinema Settebello la presentazione del libro ‘La silenziosa attesa. Ricerche e pratiche su altre realtà e altri stati di coscienza’ con Leonardo Montecchi e Annalisa Valeri

Dalle 19 a piazzale Fellini ‘K-pop dace fight fest’ (Cartoon club)

Dalle 20 al chiostro di San Giuliano Cartoon music (Cartoon club)

Alle 20 all’ala nuova del museo Tonini ‘Un giardino di storie’

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini ‘Tom & Gerry: più grandi che mai’ (Cartoon club)

Alle 21 alla Corte degli agostiniani ‘Flow. Un mondo da salvare’ (Cartoon club)

Alle 21,30 al Parco degli artisti Shamzy in ‘Testa di caos’

Alle 21 alla parrocchia Angeli custodi di Riccione incontro pubblico con don Fabio Rosini

Alle 21,15 al Club nautico di Riccione l’incontro ‘Archeologia della navigazione. Il Mediterraneo antico’ con Stefano Medas, Roberto Leardini, Onorino Tiburzi (Festa della Madonna del mare)

Alle 21 all’Arena della regina a Cattolica Nile Rodgers & Chic

Alle 21,15 alla Rocca di Montefiore ‘America fiction’ con Gimmi Cavalieri

Alle 21,15 all’arena spettacoli di San Giovanni in Marignano incontro letterario ‘Johnny Cash: al di là del bianco e del nero’ con Emiliano Visconti

Alle 20,30 al Beky Bay di Bellaria Igea Marina Fast Animals and Slow Kids live

Alle 21 alla Torre Saracena di Bellaria Igea Marina Caramatta Quartet live

Alle 21,30 al Polo est di Bellaria Igea Marina Pennabilli Social Club live

Dalle 17 in piazza Vittorio Emanuele ‘Pennabilli dipinta’ degustazione di birre artigianali, street food e arte

Alle 19,30 alla Rocca di Sassofeltrio aperitivo e musica con i Clajarò

Alle 21 al campo Reffi di San Marino omaggio a Romagna Mia con Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, a seguire il concerto di Alberto Bertoli