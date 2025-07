Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 15 luglio 2025

Oggi in edicola, 15 luglio 2025

Troppi passaggi con il rosso

Nel 2024 sulle strade riminesi sono stati registrati 6.844 passaggi con semaforo rosso. Andando a fare le medie, si tratta di 570 al mese e 18 al giorno. La situazione non sembra essere in miglioramento, dal momento che tra gennaio e giugno 2025 i passaggi vietati registrati sono già 3.380. Una condotta che provoca incidenti: 13 durante tutto il 2024 e 7 nei primi sei mesi del 2025. Più di uno al mese (ilCarlino, Corriere).

Ciclabili pericolose

L’attivista riminese Sergio Giordano denuncia la pericolosità delle piste ciclabili lungo via Flaminia-Tripoli e nel Parco Cervi-Callas-Renzi. “Nessuna segnaletica orizzontale è stata predisposta dai tecnici comunali, così come quella verticale. E all’interno del tunnel sotto la ferrovia è sempre più pericoloso transitare”, sottolinea Giordano, temendo incidenti gravi, come quello recente sulla ciclabile di via Tosca. L’esposto di Giordano sarà discusso questa sera alla riunione del Forum 7, convocata per le 20:45 (Corriere).

Piano urbanistico “entro primavera 2027”

Lo ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad intervenendo alla Festa dell’Unità al parco Ausa. Il sindaco si è confermato favorevole alla “trasformazione del vincolo alberghiero in vincolo turistico” per la riqualificazione degli “hotel dismessi in fascia turistica”. E sarà inevitabile, secondo il primo cittadino, intervenire anche sul Palacongressi. “È sold-out per anni e come struttura congressuale non riesce più a contenere tutti gli eventi e le iniziative” (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, Dassilva a processo

Fissata al 15 settembre la data di apertura del procedimento. La decisione del giudice Raffaele Deflorio è arrivata ieri al termine dell’udienza preliminare (ilCarlino, Corriere).

Il Rimini “non è in vendita”

Nonostante le difficoltà economiche, la presidente del Rimini Calcio, Stefania Di Salvo, ribadisce che il club non è in vendita. Ammette un periodo complicato e la mancanza di comunicazione, scusandosi con i tifosi. Smentisce trattative, inclusa quella con Nicola Di Matteo, e assicura che il gruppo sta lavorando per la nuova stagione, puntando su un settore giovanile forte e una squadra giovane in linea con il Salary Cap. Il ritiro precampionato a Riolo Terme è confermato (ilCarlino).

Riccione, avvisi agli haters

Negli ultimi giorni, una decina di cittadini a Riccione ha ricevuto avvisi di conclusione delle indagini a seguito di querele presentate da alcuni amministratori di maggioranza, tra cui la sindaca Daniela Angelini, dopo la caduta dell’amministrazione nel giugno 2023. La caduta era stata causata da una sentenza del Tar che aveva annullato le elezioni per irregolarità formali, ma non per brogli. Sui social, in particolare a seguito di un post del segretario delle civiche Fabrizio Pullè, si era scatenata una gogna mediatica con espressioni come “imbrogli elettorali” e “ladri di democrazia” (ilCarlino).

Export in Usa, in calo

Le esportazioni romagnole verso gli Usa hanno subito un calo del 19,4% nel 2024, raggiungendo 1,145 miliardi di euro, con un trend negativo anche nel primo trimestre 2025. La prospettiva di nuovi dazi del 30% da parte di Trump a partire da agosto preoccupa le categorie economiche, perché minaccerebbe settori chiave come macchinari, alimentare, chimica, tessile e bevande. Coldiretti evidenzia il rischio per prodotti di nicchia, mentre Confindustria e la Camera di commercio di Ferrara Ravenna invitano a mantenere il dialogo per evitare una “guerra commerciale” che penalizzerebbe il libero mercato e le imprese (ilCarlino, Corriere).

I tempi del 118 romagnolo

Il servizio di emergenza urgenza 118 dell’Emilia Romagna si conferma un’eccellenza nazionale. Nel 2024 ha assistito oltre 527mila pazienti, contro i 451.978 del 2020, con un tempo medio di intervento di 15 minuti, 4 minuti in meno della media italiana. La Romagna si distingue per efficienza, con soccorsi che arrivano in un quarto d’ora nel 75% dei casi. Il servizio è garantito da 3.770 medici e infermieri, 500 autisti soccorritori e quasi 40mila volontari, supportati da 272 ambulanze e automediche e 4 elicotteri (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Dassilva a processo | Palas verso l’ampliamento, ipotesi sul tavolo

CorriereRomagna: Louis sarà processato | “Hotel dismessi, vincolo da rimuovere”

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al cinema Tiberio progetto Sportoon ‘Piccolo grande eroe’ (Cartoon club)

Alle 21 nel cortile della biblioteca Gambalunga Stefano Pivato presenta il suo libro ‘Alla riscossa! Emozioni e politica nell’Italia contemporanea’

Alle 21,15 alla Corte degli agostiniani il concerto jazz ‘Unforgettable’, omaggio a Nat King cole con Italian Jazz Orchestra, Flavio Boltro e Walter Ricci (Crossroads)

Alle 21,15 al chiostro di San Giuliano le proiezioni del Premio Signor Rossi (Cartoon club)

Alle 14,30 all’Aquafan di Riccione ospite la cantante Grelmos

Dalle 20,30 al museo di Riccione visite guidate e la presentazione del libro ‘Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del 500’ di Oreste Delucca e Loris Bagli

Alle 20,30 in piazzale Ceccarini a Riccione il ‘Riccione family show’

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano musica da ballo con ‘Nirea Danze’

Alle 21 alla Torre saracena di Bellaria Igea Marina ‘Fiabe per ridere e trattenere il fiato’ con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli

Alle 21 al parco Casa Panzini di Bellaria Igea Marina ‘Riflessioni letterarie visitando la Casa Rossa’

Alle 21,30 in piazzale Perugia a Bellaria Igea Marina concerto dei Fuoritempo (Made in Bim)

Alle 21 in piazza Panzini a Canonica (Santarcangelo) il film ‘La canzone del mare’ (Cine nelle frazioni)

Alle 21 alla Rocca di Verucchio ‘A suon de’ piferi’ con l’ensemble La Pifarescha (Verucchio music festival)

Alle 21 al Campo Reffi di San Marino omaggio a Mina e Celentano ‘Siamo la coppia più bella del mondo’