Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 14 luglio 2025

Oggi in edicola, 14 luglio 2025

Grave incidente sulla via Flaminia

Ieri mattina, sulla via Flaminia a Rimini, un 50enne è rimasto gravemente ferito in un violento scontro tra il suo maxi scooter T Max e un’auto guidata da un 55enne. L’uomo, residente a Rimini, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Bufalini di Cesena. La polizia locale sta accertando la dinamica dell’incidente, che ha bloccato il traffico per oltre due ore, causando notevoli disagi (ilCarlino, Corriere).

Violentata nella stanza d’hotel, chiesto rinvio a giudizio

La procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per due lavoratori stagionali, un pizzaiolo egiziano di 60 anni e un cameriere italiano di 49, accusati di violenza sessuale su una turista svizzera a Cattolica nel luglio 2024. I due, che si sono difesi affermando di aver cercato di aiutare la ragazza trovata in stato confusionale per un mix di farmaci, droga e alcol, l’avrebbero portata in una stanza d’hotel, spogliata e messa sotto la doccia. Qui si sarebbe consumata l’aggressione. La ragazza è stata poi trovata senza vestiti all’arrivo dei soccorsi (ilCarlino, Corriere).

Dassilva: sarà rinviato a giudizio?

Oggi il giudice deciderà sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini, dove entrambi vivevano. Dopo alcuni rinvii, si pensa oggi possa davvero arrivare la decisione perché è in scadenza la custodia cautelare. Dassilva è accusato di omicidio aggravato e tentato depistaggio (ilCarlino, Corriere).

Degrado alla stazione di Viserba

A Viserba, la stazione ferroviaria è un “pessimo biglietto da visita” a causa del degrado cronico, denuncia Claudio Mazzarino di Fratelli d’Italia. Erbacce, rifiuti, scarsa illuminazione e incuria, la rendono insicura, oltre che ricovero per senzatetto. Nonostante le segnalazioni dal 2023, secondo Mazzarino, il comune non sarebbe intervenuto (Corriere).

Cattolica, assalto alla sede dell’Anpi

Massima indignazione a Cattolica per l’attacco vandalico alla sede Associazione nazionale partigiani italiani, Anpi, imbrattata con svastiche e simboo fascisti. Dalla sindaca Franca Foronchi arriva una ferma condanna, definendolo uno sfregio ai valori costituzionali. Solidarietà da Cisl Romagna, Pci, Fgci e Rifondazione comunista, che chiedono indagini approfondite e denunciano il pericoloso clima di tolleranza verso simboli d’odio, sollecitando la vigilanza popolare (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Oggi la decisione sul rinvio a giudizio di Dassila | In scooter finisce contro un’auto: grave 50enne

CorriereRomagna: “Mai suonato davanti a così tante persone” | Imola incorona Longo Borghini

IlPonte: Cuore in missione | Fidatevi di noi

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al cinema Tiberio laboratorio di fumetto e premio ‘Cartoon kids’ (Cartoon club)

Alle 21,15 nel chiostro di San Giuliano le proiezioni del premio ‘Cartoon club’

Alle 20,30 al Parco degli olivetani a Riccione musica da ballo con Balera Verdemare

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano lo spettacolo ‘Amor Perignon’

Alle 21,30 in piazza del Tramonto a Cattolica lo spettacolo di burattini ‘Va dove ti porta il piede’ (Pane, amore & burattini)

Alle 21 al centro culturale Belli di Bellaria Igea Marina balli da tutto il mondo con Fermento etnico

Alle 21 a San Martino dei mulini il film ‘Sing 2. Sempre più forte’ (Cinema nelle frazioni)