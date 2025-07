Mercati in fermento. Ogni settimana analizziamo con i lettori le opportunità e i rischi nei mercati globali, con uno sguardo attento all’Italia. Ecco cosa monitorare nei prossimi giorni   (JTrader)

USA: il motore resta il tech

Il settore tecnologico americano continua a guidare i mercati, trainato dall’euforia su Intelligenza Artificiale, cloud e robotica. Ecco i titoli chiave:

Apple (AAPL) – Ha superato i $213, ancora forte, ma serve attenzione a prese di profitto.

Tesla (TSLA) – Oscilla tra 310–320 $, con possibile breakout se rompe la media mobile settimanale.

Amazon (AMZN) – Nuovi massimi dell’anno: sopra i $220 conferma la forza del trend rialzista.

Strategia tattica: mantenere una visione positiva nel breve–medio termine (6–12 mesi), come suggerito da BlackRock, ma pronti a ribilanciare in caso di inflazione o segnali dalla Fed. Personalmente siamo long questa settimana per day trading su TESLA NVIDIA APPLE

Europa: rally periferico ma occhio alla correzione

L’Europa mostra segnali di forza, soprattutto nei paesi periferici come Italia e Spagna, ma gli analisti avvertono: potremmo vedere una correzione tecnica del –5/10% nei prossimi mesi.

I motivi?

Valutazioni elevate

Incertezza su crescita tedesca

Prossime mosse BCE

Cosa fare: preferisco ETF su paesi emergenti europei o bond a breve termine per proteggere il portafoglio. Sinceramente questo è un tipo di operatività più sicura, meno performance ma certamente a basso rischio. Ottimo per I portafogli da cassettista che cercano quel + 5-10% annuo.

Italia: mercato solido ma inflazione in agguato

L’indice FTSE MIB si mantiene sopra quota 39.900 punti. Alcuni titoli hanno mostrato performance eccellenti nell’ultimo anno:

Leonardo +110% – Settore difesa, ma possibile presa di profitto.

Eviso +110% – Utilities ancora forti, ma volatili.

Lottomatica +107%, Bialetti +104% – Tra i best performer italiani.

Da monitorare:

BPER, Mediobanca – Beneficiano dei flussi su BTP e del ritorno degli investitori istituzionali.

TIM – In fase di ristrutturazione, con l’ingresso di Poste e vendite di asset: se continua il consolidamento, può sorprendere.

La settimana prossima: rischi e opportunità

Correzione tech: occhio ai dati macro americani, soprattutto inflazione e occupazione.

BTP sempre più forti: spread con Bund sotto i 100 punti base. Segnale di fiducia nel sistema Italia.