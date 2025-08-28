Borgo Maggiore si prepara alla Festa del Castello: sabato 30 agosto cibo, musica e divertimento in Piazza Grande

Tutto pronto per la tradizionale Festa del Castello di Borgo Maggiore, in programma sabato 30 agosto 2025 in Piazza Grande. Una serata all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento aperta a tutti i cittadini e ai turisti.

Dalle ore 19.00, gli stand enogastronomici proporranno specialità locali, tra cui le piadine farcite e il celebre Pesce Fritto dell’Antonella, già diventato un simbolo della manifestazione.

La festa continuerà dalle 21.30 con il concerto dei Revolution Live Band, seguito da un DJ set curato da Pierluigi Berardi e Martin Minotti, per una serata che promette ritmo e allegria fino a tarda notte.

L’evento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione per riscoprire il centro storico di Borgo Maggiore, godendo della cucina tipica e della vivacità della musica dal vivo.