Borgo Maggiore, chiusura straordinaria di Via Ventotto Luglio per abbattimento alberi alla scuola “La Roccia”

Lunedì 25 agosto, un tratto di Via Ventotto Luglio sarà temporaneamente interdetto al traffico per consentire un intervento di abbattimento di cinque alberi nel giardino della scuola elementare “La Roccia”. La chiusura interesserà la carreggiata discendente, dalla rotonda del centro storico fino al bivio con Via Giorgio Ordelaffi, all’altezza del civico 70, e durerà dalle 6 alle 14.

Durante le operazioni, sarà vietato sia il transito che la sosta, sia per i veicoli che per i pedoni. La Polizia Civile sarà presente sul posto per gestire la viabilità e indirizzare gli utenti verso percorsi alternativi, segnalati direttamente in loco.

L’ordinanza che autorizza l’intervento è stata firmata dal Segretario di Stato agli Affari Interni, Andrea Belluzzi, e si inserisce nelle attività di manutenzione e sicurezza del territorio, garantendo che le operazioni vengano svolte nel rispetto della sicurezza pubblica e dei cittadini.