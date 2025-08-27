Bologna, tentano furto con la tecnica dell’abbraccio: due arresti grazie alle telecamere

La Squadra Mobile di Bologna ha intensificato i controlli nel centro cittadino, concentrandosi soprattutto su via Indipendenza, teatro negli ultimi giorni di furti e rapine ai danni di passanti, in particolare per la sottrazione di collanine d’oro.

Lo scorso 23 agosto, tre giovani hanno tentato di derubare un passante usando la cosiddetta tecnica dell’abbraccio, arrivando a colpirlo al petto per strappargli la collanina. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di inseguire e bloccare due dei responsabili, recuperando l’oggetto rubato a un cittadino messicano.

I due arrestati, cittadini marocchini nati nel 1998 e 1999, risultano irregolari in Italia. Uno dei due aveva precedenti per reati contro il patrimonio e droga ed era già sottoposto a divieto di dimora a Bologna. Entrambi sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata e condotti in carcere.

Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati collegati all’episodio. Intanto Questura e Comune stanno valutando misure aggiuntive per garantire la sicurezza di via Indipendenza, inclusa un potenziamento dell’illuminazione pubblica.