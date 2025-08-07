Bologna, spacciava crack, eroina e hashish nei pressi del Giardino Fava: arrestato 28enne nigeriano

È scattato ieri, mercoledì 6 agosto, l’arresto di un 28enne nigeriano, disoccupato e senza fissa dimora, fermato dai Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta durante un controllo nei pressi del Giardino Graziella Fava, zona già nota alle cronache per episodi di degrado e violenza.

Il giovane è stato sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva una dose a un altro soggetto. Quest’ultimo, bloccato subito dopo dai militari, è stato trovato in possesso di una dose di crack. Dai successivi accertamenti è emerso che l’acquirente era in procinto di prendere un treno per rientrare al Nord, dove intendeva restare dopo essere stato recentemente arrestato a Bologna e sottoposto agli arresti domiciliari.

La perquisizione del 28enne ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori dosi di crack, hashish ed eroina, per un totale di circa 40 grammi di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel comunicato diffuso oggi, ricordano che l’area del Giardino Graziella Fava è da tempo attenzionata, anche a causa di episodi preoccupanti: lo scorso aprile, un altro cittadino nigeriano era stato arrestato per una rissa, dopo essere stato visto aggirarsi nella zona con una mannaia. In quell’occasione, molti residenti avevano espresso timori per la propria sicurezza, rivolgendosi alle istituzioni.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 28enne arrestato sarà giudicato per direttissima.