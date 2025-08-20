Bologna, scippa lo zaino a una passeggera dell’autobus: 34enne arrestato in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato in flagranza un uomo di 34 anni, italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto con strappo.

L’episodio è avvenuto a bordo dell’autobus T>Per linea 20/B, ieri mattina, mentre una donna di quasi sessant’anni stava viaggiando in direzione centro città. La vittima, in evidente stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere stata scippata del proprio zaino proprio nel momento in cui si stava preparando a scendere alla fermata di via Saragozza.

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, l’uomo le ha strappato con forza lo zaino che teneva a tracolla, fuggendo rapidamente verso via dei Carrettieri. La vittima ha tentato di inseguirlo, ma durante la corsa è caduta a terra riportando alcune escoriazioni alle ginocchia.

La segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna tramite la chiamata della stessa donna. Una pattuglia della Stazione Bologna è quindi intervenuta con tempestività, raggiungendo l’autobus segnalato e raccogliendo la testimonianza della vittima. Poco dopo, i militari hanno individuato e bloccato l’autore dello scippo.

Dopo le procedure di rito e il fotosegnalamento, il 34enne è stato dichiarato in arresto e tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.