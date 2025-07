Bologna, manomette il dispositivo antistalking per farsi arrestare: 44enne finisce in carcere

Un uomo di 44 anni, cittadino straniero già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bologna Borgo Panigale per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, quando l’uomo ha manomesso volontariamente il dispositivo antistalking che era tenuto a portare, al solo scopo di farsi arrestare.

A dare l’allarme è stato il legale del 44enne, che ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri dopo aver ricevuto una telefonata dal proprio assistito. L’uomo gli avrebbe comunicato l’intenzione di volersi far arrestare, spiegando di aver danneggiato appositamente il dispositivo elettronico a cui era sottoposto per via della misura cautelare in corso.

I militari sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno trovato il soggetto in uno stato evidente di alterazione psicofisica, causato dall’abuso di sostanze alcoliche. Dopo l’arresto, il Giudice ha convalidato il provvedimento, e in seguito al processo per rito direttissimo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.

L’episodio evidenzia ancora una volta la delicatezza dei casi legati a misure di protezione per vittime di stalking e la complessità degli interventi di sicurezza associati.