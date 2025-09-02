Bologna, blitz dei Carabinieri in centro: 31enne arrestato con oltre un chilo di droga in casa

Un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro ha portato all’arresto di un 31enne bolognese, disoccupato e con precedenti di polizia, sorpreso con oltre un chilo di sostanze stupefacenti nella sua abitazione del quartiere Santo Stefano.

L’uomo era da tempo nel mirino degli investigatori, che sospettavano un’attività di spaccio. Ieri, nel corso di un controllo, è stato fermato mentre stava uscendo di casa e informato della perquisizione domiciliare disposta nei suoi confronti.

Durante il blitz, i militari hanno rinvenuto 873,56 grammi di hashish e 171,3 grammi di marijuana, insieme a 4.810 euro in contanti e al materiale necessario per la pesatura e il confezionamento della droga. Secondo gli inquirenti, lo stupefacente era destinato al mercato locale.

“Le ipotesi dei Carabinieri sono andate oltre le aspettative”, si legge nella nota ufficiale che sottolinea come la quantità di droga trovata superasse di gran lunga le previsioni iniziali.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, il 31enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà processato con rito direttissimo.

Con questa operazione, i Carabinieri di Bologna confermano il loro impegno costante nella lotta alla diffusione della droga nel cuore della città.