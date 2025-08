Bologna, blitz contro banda di ladri: otto “topi d’appartamento” arrestati e refurtiva recuperata

Una brillante operazione della Polizia di Bologna ha portato all’arresto di otto uomini ritenuti responsabili di una serie di furti in appartamento. L’indagine si è concentrata su un gruppo di origine georgiana, già noto alle forze dell’ordine, che utilizzava un B&B nel quartiere Murri come base operativa per pianificare i colpi.

Gli agenti, grazie a un’articolata attività investigativa che ha coinvolto pedinamenti, riprese video e l’analisi di un telefono cellulare abbandonato durante un furto, sono riusciti a risalire ai componenti della banda. Nelle perquisizioni sono stati trovati gioielli di pregio – tra cui un anello in oro bianco con zaffiro, un “trilogy” e una collana con teste di pantera decorate da diamanti – orologi di marca, arnesi da scasso e contanti, tutti riconducibili a furti avvenuti nel corso di luglio. Alcune vittime hanno già riconosciuto i propri beni durante i controlli in Questura.

L’azione della Polizia non si è limitata a questa fase. Nelle prime ore di domenica 3 agosto, quattro uomini sono stati arrestati in flagranza mentre tentavano di introdursi in un condominio di via Oblach. L’allarme è stato lanciato da un residente, consentendo alle pattuglie di bloccare l’edificio e sorprendere i ladri, nascosti nei corridoi all’ultimo piano. I sospetti erano equipaggiati con torce e strumenti per forzare serrature. Anche loro avevano preso in affitto un appartamento in via Fossolo per pochi giorni. Per due di questi sono in corso le procedure di espulsione.

Questa duplice operazione ha permesso di interrompere una lunga serie di furti in città e di restituire parte della refurtiva ai legittimi proprietari, offrendo un importante segnale di sicurezza e attenzione da parte delle autorità.