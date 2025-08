Bologna, 18enne tunisino arrestato nel centro storico per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Un giovane di 18 anni, cittadino tunisino senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Bologna e del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna Centro per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto nel centro storico del capoluogo emiliano, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga.

I militari, durante un servizio di controllo in via Venturini, all’angolo con Piazza VIII Agosto, hanno fermato il giovane per un’identificazione. Nel corso delle verifiche, il 18enne è stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, oltre a 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Durante le operazioni di controllo, il ragazzo ha tentato la fuga e, nel farlo, ha colpito al volto uno dei carabinieri. L’aggressione non gli ha però permesso di scappare: è stato subito bloccato e messo in sicurezza dai militari.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima. La cocaina e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per il 18enne il divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna, misura che lo obbliga a lasciare il territorio cittadino in via cautelativa.