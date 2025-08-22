Blitz dei carabinieri tra Cesenatico e San Mauro Pascoli: tre denunciati e droga sequestrata

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle stazioni di Cesenatico, San Mauro Pascoli e Gambettola e il supporto del 13° Nucleo Elicotteri di Forlì. L’operazione, finalizzata a prevenire reati di varia natura e a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti, ha interessato le aree ritenute più sensibili del territorio e le principali arterie stradali.

L’attività dei carabinieri si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone. Tra queste, un uomo e una donna sono stati accusati di tentato furto aggravato, sorpresi a Cesenatico mentre cercavano di impossessarsi di una bicicletta, poi recuperata e restituita al legittimo proprietario. Un altro uomo, invece, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a San Mauro Pascoli a cedere due dosi di cocaina a due giovani, segnalati alla Prefettura come assuntori.

Durante i controlli sono stati eseguiti anche provvedimenti cautelari nei confronti di persone presenti sul territorio, rintracciate e accompagnate presso le strutture di detenzione competenti. Tra i soggetti sottoposti ai provvedimenti figurano: un uomo accusato di resistenza a pubblico ufficiale e violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, commessi a marzo 2025 in provincia di Ravenna; un giovane ritenuto responsabile di lesioni personali, furto in abitazione e furto con destrezza tra agosto 2023 e settembre 2024 in provincia di Parma; e un ulteriore giovane denunciato per violenza privata, minaccia e rapina, reati commessi tra novembre 2024 e febbraio 2025 in provincia di Modena.

L’operazione conferma l’impegno costante dei carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio cesenaticense e dei comuni limitrofi, attraverso controlli mirati e azioni tempestive contro reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.