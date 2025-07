Bilancio positivo nei primi cinque mesi del 2025 per il turismo a Riccione: maggio segna un +10,2 per cento trainato dal mercato italiano

Il Comune di Riccione chiude il mese di maggio con un importante segno positivo, confermando la crescita del turismo nei primi cinque mesi dell’anno rispetto a un 2024 che era già stato molto positivo. I dati provvisori, elaborati dal Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna, evidenziano la solidità del mercato italiano e la capacità della città di attrarre visitatori anche in un periodo non ancora nel pieno della stagione estiva.

“I dati dei primi cinque mesi del 2025 sono molto positivi e segnano una crescita rispetto al 2024, che era già stato un anno importante e di forte ripresa per il turismo. Abbiamo già dati ufficiosi per il mese di giugno che confermerebbero la tendenza di maggio e questo ci confronta. L’assessorato al Turismo è però particolarmente concentrato sui mesi di luglio, agosto e settembre anche in ragione di un andamento del turismo, molto differente rispetto al passato e sempre più last minute e last second, che ci obbliga a mantenere alto e costante il livello della promozione e dell’attenzione all’orientamento dei mercati”, argomenta la sindaca Daniela Angelini. “Il mese di maggio ha registrato numeri particolarmente significativi, nonostante la Pentecoste, che quest’anno cadeva a giugno e ha inciso sul calo della componente estera – aggiunge ancora la prima cittadina -. Siamo molto soddisfatti dell’andamento del mercato italiano e dei primi risultati delle nuove campagne di promozione avviate proprio a maggio, che stanno contribuendo a rafforzare l’immagine di Riccione come destinazione accogliente, vivace e ricca di proposte. Continuiamo a lavorare con determinazione sulla destagionalizzazione e sul potenziamento dei flussi internazionali, obiettivi centrali del nostro Piano strategico, che mira ad ampliare la stagione turistica fino ad almeno sei mesi, nella convinzione che sia necessario compiere tutti gli sforzi affinché Riccione possa continuare a crescere. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori turistici che, con passione e professionalità, contribuiscono ogni giorno alla crescita della nostra città”.

L’analisi dei primi cinque mesi dell’anno

Nel periodo gennaio-maggio 2025, Riccione ha totalizzato 643.132 pernottamenti complessivi, pari a un +1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare il risultato sono le presenze italiane, pari a 518.649 unità (+4,8%).

Calano invece, fisiologicamente in ragione del fatto che la Pentecoste nel 2025 è caduta in giugno, le presenze straniere, pari a 124.483 pernottamenti (-12,2%). Gli arrivi complessivi nei primi cinque mesi sono stati 262.984, di cui 231.853 italiani (+8,0%) e 31.131 stranieri (-9,5%).

Maggio cresce del +10,2%

Particolarmente positivo il mese di maggio, che ha registrato 250.123 presenze, pari a un +10,2% rispetto a maggio 2024. La crescita è stata trainata soprattutto dalla componente italiana, con 195.241 presenze (+28,2%). In questo periodo ha preso il via la campagna promozionale dell’amministrazione comunale sui media nazionali, dalle televisioni alle radio, fino alle piattaforme digitali, oltre all’attività di comunicazione sui social network attraverso la pagina Riccione Welcome, in forma potenziata rispetto al 2024.

È interessante notare come due regioni, che da sole rappresentano circa la metà del turismo riccionese, abbiano registrato in maggio risultati particolarmente positivi: l’Emilia-Romagna ha generato 34.587 presenze, in aumento del +26,0% rispetto a maggio 2024, mentre la Lombardia ha contribuito con 56.619 presenze, segnando un incremento del +38,2% sullo stesso periodo.

La crescita nel mese di maggio ha interessato sia il comparto alberghiero, che ha totalizzato 195.743 presenze (+8,6%), sia il settore extra-alberghiero, con 54.380 presenze (+16,4%).

In calo, invece, le presenze straniere, ferme a 54.882, pari a un -26,6%. Il dato estero risente soprattutto di un elemento di calendario: nel 2024, la Pentecoste – festività tradizionalmente legata ai flussi turistici provenienti dalla Germania e dal Nord Europa – è stata celebrata domenica 19 maggio, contribuendo in modo significativo ad aumentare le presenze straniere nel mese. Nel 2025, invece, la festività è caduta domenica 8 giugno, spostando in avanti i relativi arrivi e riducendo il loro impatto sul dato di maggio.

Il mese ha comunque beneficiato di condizioni meteo favorevoli e di un calendario ricco di eventi, confermando la vocazione di Riccione a proporsi come meta turistica attrattiva anche fuori dall’alta stagione.

Comune di Riccione