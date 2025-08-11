Bellaria Igea Marina, viaggio studio in Cina per cinque studentesse del Liceo di Viserba

Cinque studentesse diciassettenni del Liceo linguistico ed economico-sociale di Viserba – che sarà presto intitolato a Giulietta Masina – hanno partecipato quest’estate a un viaggio studio in Cina grazie a una borsa di studio ottenuta per meriti scolastici. Sara Amici, Virginia Balducci, Nicole Boni, Sofia Quadrelli e Anna Zavatta sono state ospiti per due settimane presso la City University di Pechino, all’interno di un gruppo di una ventina di giovani provenienti da tutto il mondo.

L’iniziativa, organizzata dall’Istituto Confucio di San Marino, ha offerto alle ragazze l’opportunità di vivere un’esperienza internazionale e di immergersi nella millenaria cultura cinese. Il programma comprendeva momenti di formazione, laboratori pratici sull’artigianato, la calligrafia e la cucina tipica, oltre a visite guidate a luoghi storici quali la Grande Muraglia, Piazza Tian’anmen, la Città Proibita, il Tempio del Cielo e la città di Dashilan.

Un’occasione di crescita culturale e personale che le giovani protagoniste hanno vissuto con entusiasmo e arricchimento.