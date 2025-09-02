Bellaria Igea Marina, venerdì 5 settembre: “Note in Rosa” trasforma le vie e le piazze in un concerto itinerante

Bellaria Igea Marina si prepara a vivere una serata unica: venerdì 5 settembre, alle ore 21:00, l’Isola dei Platani ospiterà “Note in Rosa”, lo spettacolo musicale itinerante che unisce arte, musica e magia in un’esperienza immersiva per il pubblico.

A differenza dei concerti tradizionali, qui non ci sarà un palco fisso né barriere tra artista e spettatori. Passeggiando tra le vie e le piazze, il pubblico potrà incontrare l’artista esibirsi a quattro metri di altezza, avvolta in un abito scintillante, mentre canta dal vivo. La performance crea un’atmosfera poetica e suggestiva, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’evento, promosso dall’Associazione Isola dei Platani ODV in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Bellaria Igea Marina, invita tutti i cittadini e i visitatori a immergersi nella magia della musica e dell’arte, per una serata che promette emozioni indimenticabili.

Quando: venerdì 5 settembre 2025, ore 21:00

Dove: Isola dei Platani, Bellaria Igea Marina