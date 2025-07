Bellaria Igea Marina: ultimi giorni per visitare “Eco City Lab”, la città sostenibile costruita con milioni di mattoncini Lego

Proseguono fino al 27 luglio gli appuntamenti con “Eco City Lab”, l’esposizione che trasforma milioni di mattoncini Lego® in una città in miniatura ricca di dettagli e storie. La mostra, ideata da LAB (Literally Addicted to Bricks) e organizzata da Giuliamaria Dotto Pagnossin, è ospitata negli spazi del Palazzo del Turismo, in viale Leonardo Da Vinci 10, ed è aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 23.00, con aperture straordinarie in caso di maltempo.

“Eco City Lab” è una mostra adatta a tutte le età, capace di affascinare sia i bambini che gli adulti con un viaggio immersivo tra paesaggi diversificati realizzati con cura e minuzia. La città in Lego® è un vero e proprio racconto in miniatura, che spazia da castelli incantati a navi e montagne, fino a una metropoli eco sostenibile popolata da personaggi intenti in molteplici attività quotidiane.

Particolare rilievo è dato a un diorama che illustra il ciclo dell’acqua, con scenari illuminati che accompagnano il visitatore alla scoperta di azioni e dettagli che animano ogni scena. Ogni angolo della mostra è arricchito da pannelli informativi e Qrcode, che permettono di approfondire storia, particolari e curiosità tecniche legate alle singole costruzioni.

Un’area gioco è inoltre dedicata ai più piccoli (a partire dai 3 anni), offrendo loro l’opportunità di esprimere creatività e fantasia utilizzando i mattoncini Lego®, i veri protagonisti dell’esposizione.

Per informazioni e biglietti è possibile visitare il sito ufficiale www.bellariaigeamarina.org.

“Eco City Lab” rappresenta una straordinaria occasione per scoprire il mondo della costruzione sostenibile e vivere un’esperienza ludica e educativa nel cuore di Bellaria Igea Marina.