Bellaria Igea Marina, tutto pronto per “Miss Mamma Italiana 2025”: tre serate dedicate a fascino e talento

Bellaria Igea Marina torna a indossare la fascia di capitale della bellezza e dell’eleganza femminile: da venerdì 12 a domenica 14 settembre, alle ore 21.00 in Piazza Don Minzoni, si terranno le fasi prefinali e la finalissima nazionale della 32ª edizione di Miss Mamma Italiana, il primo concorso nazionale dedicato interamente alle mamme del Bel Paese.

Per il quinto anno consecutivo la Riviera romagnola ospita l’evento ideato da Paolo Teti (Te.Ma Spettacoli), confermando la proficua collaborazione con il Comune e la Fondazione Verdeblu.

Quaranta mamme da tutta Italia in gara

Saranno 40 finaliste, selezionate tra le oltre mille partecipanti alle più di 50 tappe svoltesi in tutta Italia. Una delle selezioni più significative si è tenuta lo scorso 31 marzo nel penitenziario di Rebibbia, dove anche mamme detenute hanno potuto partecipare, trovando spazio per esprimere la propria femminilità e talento.

Sul palco di Bellaria le concorrenti si sfideranno attraverso prove di eleganza, abilità e simpatia per contendersi l’ambito titolo di Miss Mamma Italiana 2025, ma anche le fasce dedicate alle damigelle d’onore.

Spettacolo, giuria e conduzione

Le serate saranno condotte da Barbara Semeraro, affiancata dallo stesso patron Paolo Teti. Una giuria di qualità avrà il compito di decretare la vincitrice finale, tra applausi e grande attesa del pubblico.

Le parole di Teti

«Il mio ringraziamento va al Comune di Bellaria Igea Marina e alla Fondazione Verdeblu – dichiara Paolo Teti – con i quali da cinque anni portiamo in città le fasi finali di Miss Mamma Italiana. Ringrazio tutte le mamme che partecipano con sempre maggiore entusiasmo: lo scopo del concorso è valorizzare il ruolo della mamma e della donna, celebrandone fascino e personalità attraverso le serate in cui, alla fine, sarà proclamata Miss Mamma Italiana 2025.»

Tre serate che promettono emozioni, spettacolo, ma soprattutto un grande omaggio alla figura femminile, celebrata non solo come madre, ma anche come donna protagonista nella famiglia e nella società. Bellaria Igea Marina si prepara a vivere un weekend pieno di luci, sorrisi e applausi.