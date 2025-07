Bellaria Igea Marina: sabato 12 luglio torna “Blu sicuro”, l’evento per avvicinare i bambini al mondo subacqueo

Dopo il successo del primo incontro, torna sabato 12 luglio l’appuntamento con “Blu sicuro – Un tuffo nel mondo sottomarino”, un evento dedicato ai bambini dai 5 anni in su, ideato per far scoprire loro il mondo subacqueo in modo sicuro, educativo e divertente.

L’iniziativa è promossa dal locale Nucleo di Protezione Civile – Gruppo Sommozzatori “Gigi Tagliani”, in collaborazione con l’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani” e con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità dei più piccoli, insegnando loro fin da subito il rispetto per il mare e promuovendo comportamenti sicuri nelle attività in acqua.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 luglio, a partire dalle ore 9.30, presso il Bagno Gigi 93 di Igea Marina. La partecipazione è completamente gratuita e non è richiesta alcuna prenotazione.

Per tutti i bambini che prenderanno parte all’evento è previsto un simpatico omaggio, come segno di benvenuto e incoraggiamento a partecipare attivamente.

Il dottor Raffaele Rizzuti, firmatario del comunicato, sottolinea come “l’evento rappresenti un’occasione importante per far avvicinare i bambini al mare in modo consapevole, insegnando il rispetto per l’ambiente marino e la sicurezza”.