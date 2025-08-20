Bellaria Igea Marina, “Onde di Vino” registra 15mila presenze e conferma il successo della terza edizione

È stata un’autentica “ondata” di pubblico quella che ha animato il Portocanale e la zona Polo Est Village nelle serate di mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto. La terza edizione di “Onde di Vino” ha richiamato circa 15.000 persone, con oltre 3.000 calici venduti e 10.000 coupon staccati, segnando una crescita significativa rispetto al 2024, quando erano stati registrati 2.000 calici e 10.000 presenze.

L’evento, organizzato da Fondazione Verdeblù e GM Eventi, ha visto protagoniste una trentina di cantine locali e nazionali, tre ristoranti del territorio – Il Griglificio di Mario, La Piadina di Alessi Barbara e Il Veliero – e una ricca proposta musicale che ha scandito le due serate con spettacoli e intrattenimento. Sul palco si sono alternati “Dj Less e Daila Vocalist”, “ABC Trio”, “Igor Minerva”, l’Orchestra “Marakaibo” e la coppia “Sax Paglierani & Nicoletta Bassetti”.

Il commento degli organizzatori

Soddisfazione è stata espressa da Mirco Guidi di GM Eventi, che ha sottolineato il valore della manifestazione:

“Ringraziamo il Comune di Bellaria Igea Marina che ci ha scelti e confermati per organizzare un evento che ci rende molto orgogliosi e la Fondazione Verdeblù per la collaborazione, oltre ovviamente a tutte le persone del nostro staff. Questa terza edizione di grande successo certifica il consolidamento di un format che è già entrato nelle tradizioni bellariesi e si conferma uno degli appuntamenti di punta del calendario di eventi estivi”.

Guidi ha voluto ringraziare anche i protagonisti della due giorni, ricordando il ruolo della Strada dei Vini e dei Sapori, che ha permesso di valorizzare le produzioni locali:

“Grazie alla loro collaborazione sul Portocanale è stato possibile degustare praticamente ogni proposta dei progetti Rimini Rebola e Rimini Doc”.

Le cantine protagoniste

Tra le aziende presenti figuravano: Case Mori, Podere Vecciano, Tenuta Santini, I Muretti, Fiammetta, Franco Galli, Ottaviani, Poggio San Martino, Rocche Malatestiane, Cà Perdicchi, Pastocchi, Podere dell’Angelo, San Rocco, San Valentino e Tenuta Santa Lucia.

Ad esse si sono aggiunte: Nero del Bufalo, Case Marcosanti, I Piccoli Vignaioli, Flenghi, Pian dei Vandi, Fattoria Poggio San Martino, Podere Santa Pazienza, Terre di Montebelli, Cesarini Sforza, Berlucchi, Rinaldi, San Patrignano, Fattoria Nicolucci, Maso Martis e Soligo.

In totale 30 produttori, un numero anch’esso in crescita, che hanno contribuito a rendere l’edizione 2025 di “Onde di Vino” una delle più partecipate e apprezzate della sua giovane storia.