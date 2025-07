Bellaria Igea Marina. Nuovo Consiglio Direttivo della Protezione Civile ricevuto dal Sindaco Giorgetti

Nella giornata di oggi, alla presenza anche del Vice Sindaco Francesco Grassi, dell’Assessore Ivan Monticelli e del Capo di Gabinetto con funzione di supporto alla sicurezza Antonio Amato, il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto una rappresentanza del nuovo Consiglio Direttivo della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina. Consesso che ora vede Lauro Stambazzi alla presidenza e Luca Savella nel ruolo di coordinatore delle emergenze, con Andrea Pellegrini in affiancamento. Un’occasione per augurare buon lavoro a tutti i protagonisti del nuovo corso dell’associazione, grati per l’importante attività da essa svolta al servizio di Bellaria Igea Marina: soprattutto in situazioni di emergenza ed in concomitanza con fenomeni meteo straordinari, ma anche nel supporto logistico ed ai fini della sicurezza a tanti eventi e manifestazioni organizzati sul nostro territorio. Ringraziando contestualmente il coordinatore delle emergenze uscente Fabio Scarpellini, il cui contributo è stato fondamentale nei tanti anni spesi, con competenza e dedizione, all’interno della nostra Protezione Civile.

Comune di Bellaria Igea Marina