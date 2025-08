Bellaria Igea Marina lancia la sua campagna Social: un’immagine reale della città con storie vere e volti familiari, attraverso i sorrisi dei suoi cittadini

È partita sui Social, la campagna promozionale di Bellaria Igea Marina con protagonisti i suoi cittadini che, con entusiasmo e spirito sinergico, hanno collaborato al fine di risaltare e trasmettere l’identità della città, tradizionalmente legata alla famiglia; alle cose semplici; alla buona tavola; sicurezza e tranquillità: caratteristiche che da sempre contraddistinguono Bellaria Igea Marina, rendendola una delle mete favorite per le vacanze italiane al mare, specialmente per le famiglie con bambini.

L’iniziativa, in collaborazione con tutte le realtà cittadine, è partita dall’Amministrazione Comunale che spiega così il progetto: << Bellaria Igea Marina non mette in scena un’immagine ideale, ma reale, riaffermando così un modello di promozione fondato su storie vere e volti familiari. Perché chi vive un luogo è il suo miglior testimonial. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà locali che hanno collaborato per la realizzazione e si sono resi protagonisti.>> In questo modo la città si presenta, mostrando con semplicità e sincerità il suo volto: una città dove l’ospitalità non è solo un valore ma uno stile di vita ed ogni sorriso, ogni gesto, ogni parola gentile racconta la bellezza di un luogo dove il turista non è mai uno sconosciuto ma un ospite di casa.

