Bellaria Igea Marina, estratti i biglietti vincenti della Lotteria dell’Estate 2025: ecco tutti i tagliandi vincenti

Ieri, domenica 14 settembre, si è conclusa la 2ª edizione della Lotteria dell’Estate 2025, organizzata dall’Associazione Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina APS con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni Isola dei Platani e La Nuova Cagnona.

Grande partecipazione, premi apprezzati e un risultato solidale importante: “Grazie al contributo di sponsor, rivenditori e di tutti coloro che hanno aderito, abbiamo raggiunto un traguardo utile alla città, alla scuola e all’ambiente”, sottolineano dal Direttivo, ringraziando anche il pubblico e i turisti che hanno preso parte all’iniziativa.

Elenco premi e biglietti vincenti

1° premio – Pacchetto vacanza B&B Hotel a Bellaria Igea Marina 1 settimana: 1876

2° premio – TV JVC 40'' Full HD: 5137

– TV JVC 40’’ Full HD: 3° premio – Bicicletta Cicli Boghetta donna: 0739

4° premio – Cofanetto viaggio 3 giorni: 2700 (ritirato)

– Cofanetto viaggio 3 giorni: (ritirato) 5° premio – Ingresso SPA x2 Blu Suite: 2627

6° premio – Cena x2 "A casa dell'Adzora": 5118 (il vincitore sarà contattato direttamente)

– Cena x2 “A casa dell’Adzora”: (il vincitore sarà contattato direttamente) 7° premio – Cena x2 Da Alice: 2133

8° premio – Cena x2 L'Insolito Posto: 5133

– Cena x2 L’Insolito Posto: 9° premio – Cena x2 Hawaiki: 0681 (il vincitore sarà contattato direttamente)

10° premio – Cena x2 Sapore di Sale: 6074

– Cena x2 Sapore di Sale: 11° premio – Braciere verticale: 2142

12° premio – Stendino verticale: 1190

– Stendino verticale: 13° premio – Buono spesa La Fonte Supermercato Bellaria: 3800 (il vincitore sarà contattato direttamente)

14° premio – Buono spesa Casa Bernardini: 4805

– Buono spesa Casa Bernardini: 15° premio – Buono spesa La Fonte Supermercato Bellaria: 5360 (ritirato sul posto)

16° premio – Buono spesa Casa Bernardini: 5026 (il vincitore sarà contattato direttamente)

– Buono spesa Casa Bernardini: (il vincitore sarà contattato direttamente) 17° premio – 2 Buoni Roberto Foschi Parrucchieri: 8109 (il vincitore sarà contattato direttamente)

18° premio – Buono Mizè: 0201

Modalità di ritiro

I vincitori potranno ritirare i premi entro il 31 gennaio 2026 presso la sede della Banca del Tempo, in Piazzale Gramsci 1 a Bellaria Igea Marina, prendendo appuntamento esclusivamente via WhatsApp al numero 328 4897806. In caso di necessità, i premi verranno spediti gratuitamente ai turisti vincitori.

Una festa tra premi, sorrisi e spettacolo

L’associazione ringrazia tutti i partner e sponsor, con una menzione speciale per Mago Cotechino Italo Colinucci, che ha intrattenuto il pubblico con simpatia, e per Neon Grafica, che ha realizzato l’urna della lotteria.

Una serata che ha trasformato la Lotteria dell’Estate in un’occasione di incontro, gioco e solidarietà, ribadendo il legame forte tra la comunità di Bellaria Igea Marina e i suoi ospiti.