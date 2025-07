Bellaria Igea Marina. Contenimento dei rifiuti e maggiore consapevolezza nelle abitudini quotidiane: pannolini lavabili per i nuovi nati e coppette igieniche in silicone per tutte le residenti

Frutto di un cospicuo finanziamento Atersir ed in collaborazione con l’Azienda Usl della Romagna.

Modificare le abitudini di vita in una direzione più sostenibile e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza di comportamenti virtuosi e rispettosi verso l’ambiente, nella consapevolezza che il tema dei rifiuti sia un aspetto chiave nella lotta, sia globale che locale, all’inquinamento. Queste le nobili finalità che accomunano due progetti al via, messi in campo dall’Amministrazione di Bellaria Igea Marina grazie anche all’aggiudicazione di un cospicuo finanziamento Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti da quasi 25.000 euro, sommato all’impiego di circa 1.500 euro di risorse comunali.

Si tratta, in particolare, della messa a disposizione alle famiglie di tutti i nuovi nati nel 2025, di un kit composto da sei pannolini lavabili, oltre alla distribuzione gratuita a tutte le donne residenti sul territorio, in collaborazione con l’Azienda Usl della Romagna, di coppette mestruali lavabili sterilizzabili e riutilizzabili.

Nel primo caso, i pannolini saranno consegnati in comodato d’uso gratuito ai genitori, già dai prossimi giorni ed unitamente al tradizionale ‘Kit di Benvenuto alla Vita’ con cui l’Amministrazione omaggia le famiglie di ogni nuovo nato. “Sino ad esaurimento scorte, anche le famiglie dei nati nel 2024 potranno ricevere i pannolini lavabili, ritirandoli su base volontaria direttamente presso il nostro Ufficio per le Relazioni con il Pubblico”, spiega l’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli. “Intendiamo far conoscere a tutti i genitori”, continua, “la possibilità di compiere una scelta ecologica passando dai normali pannolini usa e getta a quelli riutilizzabili. Con benefici che riguardano non solo l’ambiente ma anche i bambini stessi, migliorandone il comfort e la postura, riducendo gli arrossamenti, promuovendo l’autonomia del piccolo e anticipandone il tempo di abbandono. Senza dimenticare il notevole risparmio di denaro a favore delle famiglie, quantificabile in circa 1.000 euro in un triennio, ossia la durata del comodato gratuito.”

Per quanto concerne le coppette femminili, grazie alla collaborazione con l’Azienda Usl esse potranno essere ritirate gratuitamente al Consultorio di Bellaria Igea Marina – sede Usl di piazza del Popolo, di fianco al Comune – il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00, telefonando previamente al numero 0541.327170. Proprio nella mattinata di oggi, si è svolta una piccola cerimonia simbolica, alla presenza della Direttrice U.O.C. Consultori Familiari Rimini – Riccione Dott.ssa Michela Piva, della stessa Adele Ceccarelli, del Sindaco Filippo Giorgetti, del Vice Sindaco Francesco Grassi e del Dirigente comunale Ivan Cecchini; presenti anche la Dott.ssa Anna Migali, ostetrica in servizio per 30 anni a Bellaria Igea Marina, la Dott.ssa Cristina Pizzi, ginecologa che accoglierà le utenti il venerdì, nonché Cinzia Lazzaretti dei Servizi Sociali comunali. Un’occasione in cui l’Assessore Ceccarelli ha ringraziato l’azienda sanitaria per questa preziosa collaborazione, sottolineando “come l’uso del presidio lavabile e sterilizzabile offra diversi vantaggi rispetto agli assorbenti tradizionali, anche in questo caso al di là degli importanti aspetti ambientali. La coppetta è infatti realizzata in silicone medico, può essere riutilizzata per anni ed indossata per periodi più lunghi, riducendo la frequenza dei cambi. Certamente interessante è anche l’aspetto legato al benessere e alla salute, proprio in ragione del materiale di cui è composta, meno propensa a causare irritazioni o sindromi da shock tossico rispetto ai tamponi”.

Aspetti ripresi dalla Dott.ssa Piva, la quale ha evidenziato come “la coppetta mestruale rappresenta una soluzione sostenibile ed economicamente vantaggiosa, favorendo l’educazione alla salute e la consapevolezza corporea. Verrà distribuita al Consultorio di Bellaria Igea Marina in un giorno dedicato dove sarà presente in caso di necessità un’ostetrica che possa fornire indicazioni in merito e supporto. Questa può essere anche l’opportunità per consolidare la conoscenza e l’accesso ai servizi offerti dai Consultori Familiari del Distretto di Rimini. In particolare, per il Consultorio di Bellaria Igea Marina, questa iniziativa può fungere da informazione e sensibilizzazione nei confronti dei servizi consultoriali che vengono erogati già attivamente, come il percorso nascita con la presa in carico della gravidanza, il supporto all’allattamento, lo screening del cervicocarcinoma, visite ginecologiche. Tali servizi vengono svolti in sinergia con tutti gli altri consultori del Distretto di Rimini all’interno di una rete territoriale integrata che ha come obiettivo la tutela della salute della donna in ogni fase della vita. La distribuzione delle coppette mestruali, pertanto, si configura come un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra cittadini e servizi“.

Così come da progetto, in relazione ai pannolini lavabili consegnati a Bellaria Igea Marina, è stato predisposto un apposito questionario, che tutti i destinatari dei presidi riutilizzabili saranno poi chiamati a compilare: dando un feedback prezioso circa il monitoraggio dell’iniziativa, la sua capillarità, l’efficacia e i benefici nella routine quotidiana di tutti coloro che si prendono cura dei nuovi nati.

Comune di Bellaria Igea Marina