Bellaria Igea Marina, al Polo Est Village la prima tappa del WEVZA per Clubs: grande Beach Volley europeo in arrivo

La spiaggia di Polo Est Village si prepara ad accogliere un evento di rilievo internazionale: sabato 19 e domenica 20 luglio farà tappa a Bellaria Igea Marina il torneo WEVZA per Clubs, prima tappa del circuito promosso dalla Western European Volleyball Zonal Association. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Confederazione Europea di Pallavolo (CEV), sarà determinante per l’accesso alle finali del Campionato Europeo per Club di Beach Volley, in programma a novembre in Grecia.

Quest’anno il campionato europeo è stato completamente riformulato dalla CEV, con l’introduzione di tappe zonali che anticipano la fase finale. Il debutto del nuovo format avverrà proprio in Italia, con Bellaria Igea Marina scelta come sede della tappa inaugurale. Tre nazioni dell’Europa occidentale si sfideranno nel fine settimana sulla sabbia romagnola in un contesto che promette spettacolo, adrenalina e sport di alto livello.

La selezione del Polo Est Village non è casuale: da anni la struttura è sinonimo di eccellenza nell’organizzazione di eventi di beach volley, come dimostrano le finali del campionato italiano, che si tengono tra agosto e settembre. La sua natura polifunzionale e la varietà di servizi offerti lo rendono un punto di riferimento per le federazioni internazionali.

Grande entusiasmo nelle parole di Massimo Ceccarelli, direttore del Polo Est Village:

“Siamo estremamente felici e orgogliosi di accogliere la prima tappa di questo importante evento. È un riconoscimento significativo che il Polo Est sia considerato dalle più importanti federazioni di beach volley come la location ideale per lo svolgimento di manifestazioni di questo calibro. Ci aspetta un weekend ricco di emozioni e di grande sport.”

Non solo competizione: il weekend sarà arricchito da numerosi eventi collaterali aperti a pubblico e atleti.

Venerdì 18 luglio, in programma:

Astro Sup , uscita in sup sotto le stelle con l’astrofilo Emanuele Cambiotti , in collaborazione con Romagna Paddle Surf e Functional Academy

Musica e spettacolo con il Pennabilli Social Club

Sabato 19 luglio sera, invece, la spiaggia si trasformerà in una grande pista da ballo sotto le stelle, grazie alla diretta nazionale di Radio Studio Più, che farà rivivere l’energia della dance anni ’90.

Il Polo Est Village invita tutti gli appassionati di sport, mare e divertimento a partecipare a un weekend imperdibile, all’insegna del grande beach volley europeo e dell’intrattenimento sulla Riviera Romagnola.