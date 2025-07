Bellaria Igea Marina, al Bagno Gori l’iniziativa “Stop Food Oils and Fats in the Sea”: tra divertimento e responsabilità ambientale

Trasformare la vacanza in un’occasione di crescita e consapevolezza ambientale. Questo è l’obiettivo della campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea”, che ha fatto tappa ieri al Bagno Gori 16-17 di Bellaria Igea Marina, proponendo un progetto di animazione rivolto ai più piccoli per sensibilizzare sul corretto smaltimento degli oli alimentari esausti e sul rispetto dell’ambiente marino.

L’iniziativa, promossa dallo staff di animazione Monkey insieme alla mascotte Marino il Balenottero, ha trasformato la spiaggia in un laboratorio di sostenibilità, con attività ludico-educative volte a mostrare come l’impegno individuale possa generare un impatto collettivo positivo.

L’Assessore all’Ambiente, Adele Ceccarelli, ha espresso apprezzamento per il progetto, sottolineando l’importanza di queste buone pratiche: «Smaltimento corretto degli oli alimentari esausti, raccolta differenziata, contrasto alla plastica e all’abbandono in mare dei mozziconi di sigarette: temi fondamentali che rimandano all’Obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030. Queste iniziative, nate dal basso, testimoniano un’attenzione sempre più diffusa alla sostenibilità ambientale tra gli operatori e la società civile di Bellaria Igea Marina.»

La campagna al Bagno Gori rappresenta un esempio virtuoso di come momenti di svago possano diventare strumenti efficaci di educazione ambientale, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore cura del mare e delle spiagge.