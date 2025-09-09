Baseball. Gara tre delle Italian Baseball Serie vince il Parma Clima contro San Marino per 8-4

Big-inning da 7 punti al sesto: il Parma Clima forza le Italian Baseball Series a gara 4

Grazie a 7 punti realizzati al sesto inning, il Parma Clima ha superato per 8-4 il San Marino in gara tre delle Italian Baseball Series e ha forzato la Finale Scudetto alla quarta gara, in programma sempre nella città emiliana martedì 9 settembre alle ore 20.30 con diretta su Rai Sport. Grande protagonista del successo della compagine ducale è stato Erly Casanova che, dopo le difficoltà del primo incontro, ha lanciato 8 riprese, concedendo solo 4 segnature all’attacco del Monte Titano, due al quinto e altrettante al nono inning. I battitori del Parma Clima, apparsi in difficoltà inizialmente contro i lanci di Lage, hanno poi ribaltato il risultato in una sola ripresa, sfruttando anche alcune disattenzioni della difesa avversaria. Nel finale le due squadre hanno messo poi a segno i punti del definitivo 8-4, con il San Marino che ha colpito un homer da 2 punti con Diaz, rendendo meno amaro il passivo.

C’è il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Nino Cavalli di Parma per gara 3 delle Italian Baseball Series. Il primo lancio di Stefano Desimoni dà il via alla sfida, in cui nelle prime riprese di gioco sono i lanciatori partenti, Casanova per il Parma e Lage per il San Marino, a prendersi la scena, Gli unici momenti “in salita” sono al secondo inning, quando Pieternella da una parte e Concepcion dall’altra, battono valido. Nel caso dei ducali i 4 ball ottenuti da Ascanio portano i padroni di casa ad avere un corridore in posizione punto, ma Lage non si scompone ed esce indenne dalla situazione. È proprio la squadra del Monte Titano a sbloccare il risultato al quinto inning. Pieternella colpisce la seconda valida della sua partita e raggiunge la seconda sul bunt di Celli. Sulla battuta di Di Raffaele, Concepcion commette un errore di tiro. Nell’azione Pieternella si scontra con Geraldo sul cuscino di terza base, infortunandosi. Viene chiamata ostruzione al giocatore del Parma per il punto del vantaggio del San Marino. Il singolo di Di Fabio al centro vale poi il 2-0 ospite dopo che l’iniziale chiamata di out a casa base su assistenza di Battioni viene cambiata in salvo dagli arbitri grazie all’ausilio dell’instant replay. I padroni di casa subiscono inizialmente il colpo ma, poi, al sesto inning ribaltano di prepotenza la contesa.

Gonzalez apre l’attacco con una valida, mentre Geraldo va in base su ball. La valida a sinistra di Concepcion spinge a casa il punto del 2-1 e fa diventare una bolgia il Nino Cavalli. Leal entra in partita per Lage e ottiene subito due out: il bunt di sacrificio di Mineo che spinge i due compagni in posizione punto e lo strike out di Astorri. San Marino concede 4 ball intenzionali ad Ascanio per giocarsi Battioni. Il giocatore del Parma batte un pop a ridosso della linea di foul a destra poco dietro alla terra rossa dove la difesa non si dimostra precisa per la giocata che vale due punti e il vantaggio del Parma. La squadra del Monte Titano subisce il colpo e i padroni di casa prendono il largo: Flisi batte valido e spinge a casa il 4-2. Nell’azione la difesa del San Marino commette un errore per il quinto punto degli avversari. Angioi viene colpito e, con tutti i cuscini occupati, Gonzalez trova la valida del 6-2. Nell’azione un nuovo errore difensivo dei Titani vale il punto del 7-2.

La sfida di fatto virtualmente finisce qui. Il Parma Clima segna un’altra volta all’ottavo inning, mentre il San Marino rende meno amaro il passivo con il fuoricampo da 2 punti di Diaz al nono inning per il risultato definitivo di 8-4.