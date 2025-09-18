Autostrade, pedaggi meno cari in arrivo: da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario

I pedaggi autostradali dovrebbero diventare meno cari. Lo promette il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, a margine della presentazione della Relazione annuale alla Camera. Da gennaio 2026 entrerà infatti in vigore un nuovo sistema tariffario, sempre che la sua approvazione definitiva riesca ad arrivare “nelle prossime settimane”. La novità principale è che i pedaggi per accedere alle autostrade “saranno legati agli effettivi investimenti realizzati”: Zaccheo si dice “assolutamente certo che ci sarà un beneficio per l’utenza”. Gli effetti veri e propri, quindi le riduzioni di prezzo, però “si inizieranno a vedere tra il 2027 e il 2028“.