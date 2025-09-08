Attentato Gerusalemme. Morrone (Lega): via pace ostacolata da terrorismo palestinese

Roma, 8 set. “Ancora attentati in Israele contro civili perpetrati da terroristi palestinesi provenienti da Giudea e Samaria (Cisgiordania). Due terroristi armati questa mattina intorno alle dieci hanno preso di mira un autobus pieno di persone, all’incrocio di Ramot a Gerusalemme, uccidendone sette, il più giovane di 25 anni, e ferendone una quindicina alcuni in modo grave. Hamas ha benedetto l’’azione eroica’. Mentre dichiariamo la nostra vicinanza al popolo israeliano continuamente oggetto di attacchi terroristici che avrebbero provocato nel corso degli anni la morte di migliaia di cittadini di Israele, non possiamo che evidenziare come sia la controparte palestinese a negare con fatti e dichiarazioni la via della pace”.

Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone.

Ufficio stampa Lega Romagna