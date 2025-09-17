Atletica sammarinese ai Mondiali di Tokyo, per Gasparelli ottava posizione di batteria

Si sono conclusi i Mondiali di atletica leggera, svolti a Tokyo. Tra gli atleti in gara anche la velocista sammarinese Alessandra Gasparelli, reduce da una stagione brillante e ricca di successi. Dopo le medaglie conquistate ai Campionati Europei, agli Italiani e ai Giochi dei Piccoli Stati, la portacolori biancazzurra si è presentata sulla pista mondiale con entusiasmo e determinazione.

La velocista sammarinese ha chiuso all’ottavo posto della seconda batteria dei 100m piani in 11.78. Rimane per la Federazione la soddisfazione di aver rappresentato San Marino in una delle manifestazioni più prestigiose dell’atletica mondiale, un traguardo che testimonia la crescita del movimento sportivo nel Paese.

«Siamo orgogliosi di questa partecipazione – sottolinea il presidente federale Mauro Santi –. In futuro, ci piacerebbe riuscire a presentare una squadra completa, con un uomo e una donna. Abbiamo anche un velocista del stesso calibro come Francesco Sansovini, che ha dimostrato di essere competitivo a livello internazionale. È un segnale importante del nostro movimento, che sta crescendo con costanza e qualità».

Il Mondiale di Tokyo ha così chiuso una stagione entusiasmante per l’atletica sammarinese. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro. L’obiettivo è valorizzare i talenti e continuare a lavorare per migliorare gli aspetti organizzativi e tecnici. In particolare investendo nei giovani, che si stanno avvicinando numerosi all’atletica e rappresentano il vero patrimonio per il futuro della Federazione.