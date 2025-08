Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA: dopo Bologna e Ravenna ora i gatti (35) spariscono da San Marino

SAN MARINO (30 LUGLI 2025) A settembre del 2023 sparirono una trentina di gatti dai paesi dell’Appennino Bolognese, ci furono poi casi di sparizione di altri decine di gatti dal capolugo emiliano e da Ravenna e provincia. Fatti questi su cui furono fatte molte ipotesi e congetture ma che di fatto non portarono ad individuare i rapitori in nessuna delle situazioni e i gatti non tornarono a casa. Ora a quasi due anni dalla prima sparizione di massa tocca a San Marino, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi in 4 mesi sono 35 i gatti scomparsi di cui sette solo negli ultimi sette giorni con una media impressionante di una sparizione di un felino al giorno. Il luogo dove ne sono scomparsi di più è il castello di Fiorentino . Sulla questione si riapre la ridda delle ipotesi che vanno dal rapimento da parte di un accumulatore seriale, fino alle ipotesi suggestive ma non supportate da fatti concreti del rapimento per scopi e sacrifici da parte di sette esoteriche che sono diffuse in Emilia. “Non è facile fare delle ipotesi e quindi la cosa migliore è lasciare lavorare le forze dell’ordine che stanno ingando su queste sparizioni nella repubblica del Titano- scrivono in una nota gl animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- noi non abbiamo mai smesso di cercare le cause di queste sparizioni di massa dei gatti in Emilia ma è davvero difficile arrivare ad una ipotesi corretta oltre ogni dubbio. Certo- concludono gli animalisti- dietro a queste sparizioni in ogni caso a nostro avviso c’è la mano umanae quindi le ricerche devono essere in ogni direzione, il rischio che vi siano delle sette non è da escludere ma non è questa la pista principale da seguire”.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFESA ANIMALI ED AMBIENTE – AIDAA