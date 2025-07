Artenovecento al parco nel nome di De Andrè

Domenica 13 luglio il gruppo sarà in formazione completa per un concerto estivo con piscina

Domenica 13 luglio concerto degli Artenovecento nell’amena cornice del Ristorante Il Parco, nei pressi di Sogliano al Rubicone (FC).

Il gruppo suonerà nella formazione completa con ben sette elementi: un’occasione per una riproposizione energica e piena di capolavori come Andrea, Creuza de ma, Via del Campo, La ballata dell’amore cieco, Bocca di rosa e qualche altra “chicca” più particolare, dedicata agli appassionati: il meglio del repertorio di Fabrizio De André, dalle “hit” più celebri alle rarità.

Relax, buona musica con le più belle canzoni di Faber, e naturalmente buon cibo: in attesa del concerto sarà possibile rinfrescarsi in piscina fin dal primo pomeriggio e gustare un’apericena.

Dalle 20:45 gli Artenovecento suoneranno in formazione completa, con Matteo Peraccini, voce e chitarre; Emiliano Ceredi, chitarre e bouzouki; Claudia Stambazzi , flauti e cori; Gioele Sindona, violino e nyckelharpa; Sandro Frattini al basso; Fabrizio Sirotti alle tastiere; Federico Lapa alla batteria.

Per info e prenotazioni: tel. 335 7711596.