Aperto il bando per la gestione dell’impianto sportivo “Daniele Grandi”. Il termine per presentare le domande fissato al 4 settembre

Coriano, 5 agosto 2025 – Aperto il bando pubblico per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo “Daniele Grandi” di via Piane. La concessione comprende la gestione organizzativa, amministrativa e contabile, la gestione della promozione e della comunicazione, la custodia e manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature. Il termine di presentazione delle offerte è il 4 settembre 2025 alle ore 18.00.

L’impianto sportivo è costituito dal campo da calcio in erba principale “ D.Grandi” ,da un altro campo da calcio in erba affiancato da un campo da calcio in terra adibito agli allenamenti,dal palazzetto dello sport “ PalaSic” con annessi locali per uso uffici, spogliatoi, deposito di materiale sportivo,bar-ristorante con annesse attrezzature, dalle tribune coperte con relativi servizi e spogliatoi, da un campo polivalente e una ulteriore struttura adibita a spogliatoi, e, infine, dal piazzale antistante adibito a parcheggio con annesse aree verdi.

La concessione, il cui valore stimato ammonta ad oltre 145mila euro annui più Iva, avrà la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi con possibilità di proroga tecnica per un periodo non superiore a 6 mesi.

Il bando integrale è pubblicato sul portale del comune di Coriano, per la visione dei documenti e della modulistica di gara e per la modalità di presentazione delle offerte, il link della piattaforma Traspare è il seguente:

https://comunedicoriano.traspare.com/announcements/193