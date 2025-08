PERSA! Questa splendida gatta è stata smarrita a Cailungo (RSM) in zona Via Ca’ Riccio e Via Brandolina il 29/30 Luglio 2025. Purtroppo è cieca. Potrebbe essersi rifugiata in qualche garage o cantina, preghiamo i residenti in zona di controllare. Chiunque la vedesse o avesse informazioni può contattare immediatamente il seguente recapito telefonico 339 5311322. Grazie per le condivisioni