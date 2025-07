Si è conclusa la raccolta “Dona la spesa per gli animali” e l’APAS ringrazia tutti i cittadini che hanno scelto di donare, contribuendo a riempire le ciotole di tanti animali bisognosi.

Un grazie speciale va a Titancoop, che ha promosso questa iniziativa e ha permesso di raccogliere cibo per gli ospiti del Rifugio APAS e per gli animali che aiutiamo sul territorio, oltre che per altre realtà con cui collaboriamo.

Insieme possiamo davvero fare la differenza per chi non ha voce.