APAS San Marino. Bilbo, smarrito a Borgo Maggiore. Ogni segnalazione è preziosa!

PERSO! Bilbo non rientra da ieri mattina 02/09/2025. È stato smarrito a Borgo Maggiore (RSM) nelle zone di Via Ser Lorenzo, via Carlo di Romania, via Lincoln, via Ordelaffi, via dei Boschetti. È abituato ad uscire, ma non si allontana mai da casa e rientra sempre nel pomeriggio. È molto socievole. Ha la coda corta e il pelo rasato in una parte del muso per un intervento. Potrebbe essersi rifugiato ieri, durante il temporale, in una cantina o in un garage, invitiamo i residenti i zona a controllare. Chiunque avesse informazioni o lo vedesse contatti immediatamente il seguente recapito telefonico 3349301180. Grazie per le condivisioni