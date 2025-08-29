Ancona: tragedia in mare, uomo di 62 anni perde la vita cadendo da barca a vela

Un tragico incidente in mare ha stroncato ieri mattina la vita di un uomo di 62 anni ad Ancona. La vittima si trovava a bordo di una barca a vela insieme ad altre quattro persone quando, colpito dall’albero della vela, è caduto in acqua e, purtroppo, è stato travolto dall’elica del motore.

Subito dopo l’incidente, la Capitaneria di porto è intervenuta per soccorrere il natante e ha fatto rotta verso il porto di Ancona, assistita sul posto da due ambulanze della Croce Gialla e da una della Croce Rossa, oltre all’automedica. Nonostante il pronto intervento e i tentativi del figlio della vittima di prestare i primi soccorsi, le ferite riportate dall’uomo si sono rivelate letali.

Si tratta della seconda tragedia in mare in poche ore nella provincia di Ancona: nel pomeriggio di ieri una giovane 23enne di Monza aveva perso la vita annegando mentre faceva il bagno vicino alla spiaggia dei Lavi a Sirolo.

L’episodio di ieri mette nuovamente in evidenza i rischi legati alle attività in mare e sottolinea l’importanza di osservare tutte le norme di sicurezza durante la navigazione, anche per chi è esperto o in compagnia di familiari.