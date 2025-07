Al Grand Hotel di Rimini si parla di…rinascita. Torna la “La Terrazza della Dolce Vita” di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi incontrano i protagonisti della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell’attualità nella 6^ edizione de “La Terrazza della Dolce Vita”, dal 30 luglio al 10 agosto (a ingresso libero alle ore 18,30), nel giardino del monumentale Grand Hotel di Rimini – Con la consueta formula delle interviste “autentiche”, la coppia affronterà il tema della “Rinascita” per confrontarsi con artisti del calibro di Stefania Sandrelli, Mara Venier, Antonio Preziosi, Enrico Vanzina, Giovanni Veronesi; Ivan Cattaneo, Morgan e ancora il Direttore di Gente Umberto Brindani e il Direttore Generale della RAI Roberto Sergio; il campione sportivo Daniele Scardina; gli Onorevoli Mariastella Gelmini, Simona Malpezzi e Giulio Terzi di Sant’Agata; le avvocatesse Annamaria Bernardini De Pace, Elisabetta Aldrovandi … solo per citarne alcuni – In concomitanza, inaugura un’imperdibile mostra dedicata all’attore più amato del cinema italiano: Alberto Sordi

“Rinascere” come ricostruzione, rinnovamento e risveglio. Chi meglio dell’Emilia-Romagna per incarnare il senso di questa parola, un territorio che si è ripreso con resilienza dal terremoto del 2012 e dall’alluvione del 2023. Ed è proprio questo il filo rosso degli incontri che Simona Ventura e Giovanni Terzi avranno con celebri personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, della musica, dello sport e dell’attualità, nella suggestiva cornice del monumentale Grand Hotel di Rimini per il sesto anno de “La Terrazza della Dolce Vita”. La rassegna prenderà il via mercoledì 30 luglio rendendo uniche le serate dell’estate riminese e terminerà domenica 10 agosto (ingresso libero dalle 18.30). L’iniziativa è di grande successo grazie alla formula ideata da Ventura e Terzi che, tra inediti aneddoti e racconti il più delle volte intimi e coinvolgenti, riescono a creare la giusta atmosfera tra i loro ospiti e il pubblico. Il format ha avuto di edizione in edizione una crescente eco mediatica su carta stampa e tv nazionali. Nel 2024 i profili social Instagram, Facebook e YouTube di Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno superato i 5.150.000 di visualizzazioni.

«Non c’è terra che più dell’Emilia-Romagna -sottolinea l’Assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni- esprima il suo carattere e la sua forza nel concetto di “rinascita”, tema di grande attualità a cui è dedicata questa edizione de La Terrazza della Dolce Vita. Ancora una volta Ventura e Terzi ci invitano alla riflessione e al confronto, assieme a tanti grandi personaggi, dando vita ad un evento unico, ospitato in un luogo da sogno. “La Terrazza” è una scommessa che abbiamo visto nascere e crescere negli anni e oggi rappresenta uno degli appuntamenti più suggestivi e seguiti dell’estate italiana».

Un’imperdibile mostra dedicata all’iconico Alberto Sordi

Si parte mercoledì 30 luglio con l’inaugurazione alle ore 17.30 di una magnifica mostra che rimarrà aperta sino a settembre al Grand Hotel, dedicata al grande Alberto Sordi, indiscusso “Colonnello della commedia all’italiana” che ha saputo raccontare l’Italia e gli italiani attraverso una verve comica ineguagliabile.

Talento naturale, rafforzato negli anni di gavetta attraverso la radio, il teatro di rivista e il doppiaggio, Sordi viene qui raccontato al cospetto dei grandi registi: da Federico Fellini, Steno, Dino Risi, Mario Monicelli, a Vittorio De Sica, Luciano Salce, Ettore Scola. Una lunga carrellata di immagini che immortalano personaggi magistralmente interpretati entrati di diritto non solo nel culto cinematografico del nostro paese, ma anche nel suo tessuto sociale e gergale. Il celebre attore è legato alla città di Rimini per le indimenticabili pellicole di Federico Fellini e le immagini relative a due film su tutti: “Lo sceicco bianco” (1952), il film che lanciò l’attore al grande pubblico, e “I vitelloni” (1953), commedia che il regista decise di ambientale proprio a Rimini. Curata da Marco Dionisi la mostra si snoda tra decine di fotografie, di scena e fuori scena, che ci raccontano il Sordi davanti la macchina da presa, oltre a oggetti personali, documenti, carteggi, cimeli cinematografici, locandine di film, testimonianze audiovisive provenienti dalla Casa Museo Alberto Sordi, per gentile concessione della Fondazione a lui dedicata.

Una carrellata di ospiti d’eccezione

I salotti di Ventura e Terzi partono mercoledì 30 luglio con l’intervista a un’intramontabile artista: Stefania Sandrelli. L’attrice, l’anno scorso sul set dell’ultimo film di Paolo Sorrentino per interpretare la parte di “Parthenope” da adulta, sarà ospite dei salotti riminesi in compagnia di Umberto Brindani, direttore del settimanale “Gente”, media partner dell’evento, e Candida Livatino, giornalista specializzata in grafologia. Chiuderà la serata un momento di spettacolo con i ballerini Graziano Di Prima e Giada Lini nota al grande pubblico per la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”

Giovedì 31 luglio sarà ospite Enrico Vanzina, autore di oltre cento sceneggiature che hanno fatto la storia del cinema italiano. Con film cult come “Sapore di mare”, “Vacanze di Natale” e “Yuppies”, ha raccontato con ironia e leggerezza l’Italia che cambia. Sarà poi la volta di Giovanni Veronesi, che ha esordito come sceneggiatore al fianco di Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni. Si parlerà anche di piccolo schermo con il direttore generale della Rai Roberto Sergio. E ancora con la grafologa Candida Livatino.

Si prosegue venerdì 1° agosto con l’ex Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, l’Onorevole Vincenzo Amendola e l’ex pugile campione del mondo Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, oltre al giornalista Federico Ruffo, già conduttore del programma “Filo rosso revolution”, oggi ospite ricorrente a “Lo stato delle cose” su Rai 3. La serata si concluderà con un talk dedicato alla trasmissione “Ballando con le Stelle”: interverranno Milly Carlucci, in collegamento, Anna Carlucci e i ballerini Pasquale La Rocca, Giada Lini e Graziano Di Prima.

Sabato 2 agosto si parte con la satira delle graffianti “Le più belle frasi di Osho”, fenomeno social seguito da 1.2 milioni di follower dietro al quale si cela la mente del vignettista Federico Palmaroli. Altri ospiti saranno la coppia di giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdisseri – genitori di Francesco investito a Roma nell’ottobre del 2022 – e Giovanni Galli, portiere con la nazionale italiana nel 1982 e padre di Niccolò, calciatore e vittima di un incidente stradale nel 2001.

Domenica 3 agosto interverranno il Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ex-Ministra all’Istruzione Mariastella Gelmini e la Senatrice Simona Malpezzi. Con loro anche Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta componente dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo.

Francesca Pascale, il giornalista e conduttore televisivo Piero Marrazzo e il Professore di diritto della comunicazione per le imprese e i media Ruben Razzante, saranno i protagonisti della quinta serata della Terrazza, lunedì 4 agosto.

Ancora riflettori puntanti su spettacolo e giornalismo per la seconda metà della rassegna. Sarà il conduttore dell’amatissimo programma “Quarto grado” su Rete4, Gianluigi Nuzzi, ad aprire la serata di martedì 5 agosto. Interverrà anche Roberto Bezzi, Presidente di San Patrignano, insieme ad alcuni ragazzi della Comunità. A seguire il duo musicale italiano Jalisse, al secolo i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian.

Morgan, animerà la serata di mercoledì 6 agosto che vedrà anche il collegamento con Mara Maionchi, produttrice musicale e personaggio di spicco della televisione. Inoltre, interverrà il famoso infettivologo Matteo Bassetti.

Giovedì 7 agosto sarà la volta dell’attrice Chiara Francini, protagonista di un incontro in cui si racconterà. La serata continuerà poi con la musica di Ivan Cattaneo e si chiuderà con una performance di Simona Ventura e Giovanni Terzi con i ballerini Pasquale La Rocca, Giada Lini e Graziano Di Prima.

Venerdì 8 agosto l’appuntamento è con Don Davide Milani, officiale del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede. Chiuderà la serata Eliza G, cantautrice italiana arrivata in semifinale a The Voice of Italy nel 2019.

Sabato 9 agosto si aprirà con un’intervista al Direttore del TG2, Antonio Preziosi. Simona Ventura guiderà un panel dedicato ai temi sociali, affiancata dall’avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini de Pace e da Elisabetta Aldrovandi, Presidentessa dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato.

I salotti termineranno domenica 10 agosto con un’altra iconica figura femminile, la conduttrice Mara Venier, reduce dal successo di “Diamanti” ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek. Saranno poi presenti l’attore Paolo Conticini, il Direttore dell’Ansa Luigi Contu, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi e due noti personaggi dello spettacolo italiano: il cantautore Drupi e l’attrice Patrizia Pellegrino già concorrente al talent show di Rai 1 Ne vedremo delle belle.

“La Terrazza della Dolce Vita” è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. L’evento è realizzato in collaborazione con BPER Banca, Ferrari Trento, Dameda, Parmigiano Reggiano, ANSA, Gente e il sostegno della Famiglia Batani, titolare del Grand Hotel di Rimini.

Apt Servizi Emilia-Romagna