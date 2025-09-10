Agenti della Polizia Locale di Cattolica fermano un uomo denunciando comportamenti violenti; due minorenni e una giovane vittima collaborano all’intervento

Due agenti della Polizia Locale di Cattolica hanno fermato un uomo che, poco prima, aveva inseguito una ragazza e si era denudato di fronte a lei. L’intervento, avvenuto domenica sera su segnalazione di una cittadina, ha visto la partecipazione della vittima stessa e di due minorenni che hanno seguito l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo, non residente a Cattolica, era visibilmente in stato di alterazione alcolica ed è stato affidato ai Carabinieri per le indagini. L’assessora Claudia Gabellini ha sottolineato la collaborazione tra Polizia Locale e Carabinieri, e l’importanza del senso civico dimostrato dai giovani presenti sul posto.