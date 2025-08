Acquabike San Marino, un’onda di gioia per ogni bambino: il progetto di mototerapia che regala emozioni e inclusione al mare

Si chiama “Un’onda di gioia per ogni bambino, con la mototerapia” il progetto sociale lanciato dall’associazione Aquabike San Marino, in collaborazione con Batticinque e altre realtà associative del territorio. Un’iniziativa che coniuga inclusione, emozioni e solidarietà, offrendo a ragazzi con disabilità e alle loro famiglie esperienze indimenticabili a bordo di una moto d’acqua.

Come spiegato ieri, martedì 5 agosto, in una nota firmata dal presidente Walter Nanni, si tratta di «pomeriggi dedicati alla mototerapia, dove i ragazzi e le loro famiglie trascorrono un pomeriggio al mare, generiamo emozioni vivendo il mare da una prospettiva diversa in sella ad una moto d’acqua!».

Il progetto ha preso avvio con l’associazione Batticinque, ma è stato ampliato coinvolgendo anche altre realtà del sociale, come C’entro Anch’io, Esplora e altre fondazioni, con l’intento di allargare il più possibile la platea dei beneficiari.

Non si tratta solo di un’occasione speciale per i ragazzi diversamente abili: la mototerapia diventa un’esperienza condivisa, coinvolgendo anche compagni di classe, familiari e volontari, che vivono insieme momenti intensi e profondamente arricchenti. «Lo è anche per noi – scrive Nanni – per i nostri ragazzi che partecipano attivamente a queste giornate, arricchendosi di esperienze ed emozioni».

Tra il materiale allegato alla comunicazione, spicca anche l’intervista a un padre di tre ragazzi speciali, che racconta come l’iniziativa abbia «fortemente cambiato la percezione che i figli hanno di sé stessi, aumentando la loro sicurezza e la fiducia».

L’intero progetto è completamente gratuito, portato avanti da un team di volontari che mettono a disposizione tempo, competenze e passione. A supporto delle attività, Aquabike San Marino ha recentemente acquistato una Yamaha VX tre posti, una moto d’acqua pensata appositamente per la mototerapia: «Permette anche ai genitori o agli assistenti di salire a bordo e vivere l’esperienza insieme, sostenendo i ragazzi anche quelli più critici».

Per sostenere il progetto, l’associazione lancia ora un appello per il reperimento di fondi, rivolto a enti, aziende e privati. In cambio di un contributo – libero o simbolico – i partner potranno vedere il proprio logo o nome apposto sulla carrozzeria della moto, nell’ambito di una grafica speciale che punta a trasmettere un messaggio forte: “L’unione fa la forza, per trasmetterla a chi trascorre una vita diversa dalla nostra”.

In programma anche una campagna pubblicitaria di ringraziamento, che includerà i loghi dei sostenitori (da fornire in formato PDF o JPG) e darà visibilità ai gesti di solidarietà compiuti.

L’invito dell’associazione è chiaro: fare rete, per continuare a portare “un’onda di gioia” a chi ne ha più bisogno.

Per maggiori informazioni e per offrire un contributo:

Walter Nanni – Presidente Aquabike San Marino

? 338 7124533