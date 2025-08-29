Accordo UE, il Comitato I CapiFamiglia: «I cittadini vogliono essere coinvolti»

Il Governo sammarinese sembra intenzionato a fornire ai cittadini informazioni sull’Accordo di associazione con l’Unione Europea, secondo quanto riportato dai microfoni di San Marino RTV. Tuttavia, la tempistica della decisione ha suscitato alcune perplessità, soprattutto alla luce delle dichiarazioni precedenti sulla possibilità di un referendum popolare.

Il Segretario agli Esteri ha annunciato che nei prossimi giorni saranno organizzati incontri con i cittadini, con l’obiettivo di fornire un’informativa dettagliata sull’Accordo. La misura, seppur positiva, è vista con sospetto da parte di alcuni osservatori, in quanto rappresenta un apparente ripensamento rispetto a quanto dichiarato in passato, quando si affermava che il testo dell’Accordo fosse troppo complesso per essere compreso dai cittadini.

La recente visita del Commissario europeo per il Commercio è stata interpretata dal Comitato I CapiFamiglia come una prova di forza da parte del Governo, che potrebbe voler procedere nell’iter dell’Accordo senza considerare appieno l’opinione pubblica e l’eventualità di un referendum.

Il Comitato ha quindi lanciato una serie di richieste precise:

Trasparenza sull’Accordo di associazione con l’UE;

Un’informativa capillare e completa , che vada oltre la mera propaganda;

Rispetto della volontà dei cittadini in caso di eventuale referendum.

Il Comitato I CapiFamiglia sottolinea che la democrazia partecipativa è fondamentale per il futuro della Repubblica di San Marino e conferma la propria intenzione di garantire che la voce dei cittadini venga ascoltata, a partire dall’udienza del Collegio dei Garanti prevista per il 1° settembre al Palazzo Pubblico.