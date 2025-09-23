A14, lavori sul cavalcavia: chiude di notte fra venerdì e sabato il casello di Rimini nord in direzione Ancona

Nuove limitazioni al traffico in arrivo per chi viaggia lungo l’autostrada Adriatica. Sulla A14 Bologna–Taranto, per consentire un intervento di ispezione e manutenzione a un cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Rimini nord in entrata verso Ancona nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre.

La chiusura scatterà alle 22 di venerdì e rimarrà in vigore fino alle 6 del mattino successivo. Durante l’intervento i veicoli non potranno accedere al casello in direzione sud.

Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti di utilizzare come alternative i caselli di Rimini sud o Valle del Rubicone.

Gli utenti abituali sono invitati a programmare il viaggio in anticipo per evitare disagi: la finestra di blocco è limitata, ma concentrata in ore cruciali di scorrimento notturno e trasporto merci.