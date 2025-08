A Rimini l’estate degli eventi imperdibili per le nuove generazioni continua con Rimini WOW

Arriva il weekend a Rimini e arriva ancora un nuovo appuntamento di respiro nazionale, pensato per coinvolgere migliaia di persone fra famiglie, ragazzi e giovanissimi appassionati del mondo pop e digitale.

Venerdì 1 e sabato 2 agosto, Piazzale Fellini è pronta ad accogliere una nuova ondata di entusiasmo con Rimini WOW, il format pensato per la Generazione Z e i fan dei social media. Due giorni di contenuti digitali, spettacoli live e incontri con creator e influencer amatissimi dal pubblico giovane, con accesso libero e senza prenotazione.

Il villaggio di Rimini WOW ospiterà:

-Area K-Pop, per vivere le vibrazioni della cultura coreana tra performance e contest;

-Digital Contents Area, con set scenografici per la creazione di foto e video;

-Main Stage, dove saliranno artisti e content creator protagonisti delle tendenze web.

Il collettivo social The Breakfast Club (Viola Silvi, Fabio Ferrucci, Cristiano Borsi) sarà tra i protagonisti principali, insieme a nomi come Lollolacustre, Nico, Leutum, Luk3, Alessia Pecchia, Random e tanti altri.

La prima giornata di Rimini WOW, venerdì 1 agosto, si articolerà su due palchi:

Sul Palco 1: Live Show e Meet&Greet con alcune delle figure più amate del web come Lollolacustre, Nico, Leutum e Dino.

Sul Palco 2 spazio dedicato al K-Pop, con un ricco programma di balli, gare e momenti di condivisione tra fan.

L’evento entra nel suo clou sabato 2 agosto, con il K-Pop sarà al centro della scena. Fra gli ospiti più attesi Luk3, a cui si aggiunge, novità delle ultime ore, il cantante Cioffi

Il Palco 1 sarà animato da ONE MORE BET – il Party, un evento esplosivo con Live Show e Meet&Greet che vedrà protagonisti il celebre collettivo The Breakfast Club (composto da Viola Silvi, Fabio Ferrucci e Cristiano Borsi), I Maturi, Luk3, Alessia Pecchia e Random, Cioffi insieme ad altri artisti.

Sul Palco 2, dedicato al KPOP, oltre a performance e contest, si avrà l’opportunità di vedere all’opera un ospite di fama internazionale: Jay Kim.

