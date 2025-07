A Riccione torna il “Summer Park Fest”, un Luna Park per tutti, nel segno dell’inclusione

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna anche quest’estate il “Summer Park Fest”, il progetto ideato da Leonardo Giovannini, giovane ventenne che ha fatto della condivisione e dell’inclusione la sua missione. Grazie a questo progetto, venerdì 11 luglio, dalle 20 alle 22, bambini e ragazzi potranno accedere gratuitamente alle giostre del Luna Park di Riccione (via Amerigo Vespucci), con un giro omaggio su ogni attrazione. Un’occasione di festa aperta a tutti, dove il divertimento unisce e abbatte ogni barriera.

Il “Summer Park Fest” nasce dal sogno di Leonardo, ragazzo con la sindrome di Williams, che da anni desiderava portare in Romagna un’iniziativa capace di unire bambini e ragazzi “speciali” e non, offrendo un’esperienza di gioco condiviso e senza distinzioni. L’ispirazione è nata nel 2019, dopo una visita al Winter Park di Genova, durante una giornata dedicata alle disabilità: da lì, l’idea di ricreare un evento simile, con una visione più ampia e inclusiva, invitando tutti i bambini, con e senza disabilità, per condividere insieme un grande momento di gioia.

Grazie all’incontro con la famiglia Savina, storici gestori del Luna Park di Riccione, lo scorso anno il sogno è diventato realtà: una serata all’insegna del divertimento per tutti e a ingresso libero, in un luogo dove diverse attrazioni sono inclusive e adatte anche a ragazzi con disabilità.

Nonostante gli impegni lavorativi – oggi è bagnino di salvataggio, ruolo che svolge con grande serietà e apprezzamento da parte dei suoi datori di lavoro – Leonardo ha voluto con determinazione rinnovare anche quest’anno il suo gesto di altruismo e generosità, curando personalmente la locandina dell’evento.

“Esprimo un grande plauso a questo straordinario ragazzo che si è prodigato per gli altri e per la nostra comunità – commenta l’assessora alla Famiglia del Comune di Riccione, Marina Zoffoli -. L’iniziativa è stata un successo per tutti già lo scorso anno, i partecipanti sono stati entusiasti e riconoscenti. Ringraziamo Leonardo e la famiglia Savina per aver reso possibile un evento a favore di tutta la collettività, che trasmette un forte messaggio di condivisione, aggregazione e inclusione, valori fondamentali in cui crediamo profondamente.”

Comune di Riccione