A Riccione sbarca la grande pallacanestro: dal 22 al 23 agosto la prima “Riccione Basket Cup 2025” con le big della Legadue

A Riccione sbarca il grande basket con la prima edizione della Riccione Basket Cup 2025, il torneo quadrangolare che vedrà protagoniste quattro importanti squadre della Legadue: VL Pesaro, Fortitudo Bologna, Pallacanestro Forlì e Cividale Basket.

L’evento si terrà dal 22 al 23 agosto al Playhall di viale Carpi, impianto che per l’occasione potrà ospitare fino a 1.200 spettatori. Venerdì 22 agosto si aprirà il torneo con la sfida tra Fortitudo Bologna e Cividale Basket alle ore 18.45, seguita alle 20.45 dall’incontro tra VL Pesaro e Pallacanestro Forlì. Sabato 23 agosto, alle ore 18.45, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 20.45 andrà in scena la finale per il primo e secondo posto, con le premiazioni a chiusura della manifestazione.

I biglietti saranno disponibili su Liveticket e presso l’Ufficio Iat di Riccione, con un costo di 12 euro per la singola partita, 20 euro per entrambe le partite nella stessa serata e 30 euro per l’abbonamento alle due giornate, comprendente le quattro partite complessive.

L’iniziativa è organizzata dalla società Dolphins Riccione, in collaborazione con V Magazine, con il patrocinio del Comune di Riccione. La conferenza stampa ufficiale di presentazione dell’evento è prevista per mercoledì 6 agosto alle ore 12, durante la quale saranno resi noti ulteriori dettagli.

L’arrivo di squadre di grande tradizione e con tifoserie numerose, soprattutto da piazze storiche come Bologna e Pesaro, promette una forte ricaduta turistica sulla città. L’organizzazione dell’accoglienza è già in corso in collaborazione con Promhotels Riccione, per garantire la migliore ospitalità a squadre, staff e pubblico.

“Siamo davvero orgogliosi – dichiara Simone Imola, assessore allo Sport del Comune di Riccione – di poter ospitare nella nostra città un evento di questo livello. La Riccione Basket Cup 2025 sarà un’occasione speciale non solo per gli appassionati di pallacanestro, che potranno assistere a partite di altissima qualità, ma anche per tutta la città, che potrà vivere due giornate di grande sport e accoglienza. Crediamo fortemente nello sport come veicolo di promozione turistica e di valori condivisi, e siamo pronti a fare di Riccione una casa anche per il basket.”

Grande soddisfazione anche da parte di Stefano Barosi, presidente di Dolphins Riccione, che commenta: “Portare a Riccione squadre così prestigiose è motivo di enorme orgoglio. Abbiamo lavorato a lungo per costruire questo evento e crediamo che la Basket Cup possa diventare un appuntamento ricorrente, capace di crescere ogni anno. Ringrazio il Comune di Riccione, V Magazine e tutti i partner che stanno rendendo possibile questa manifestazione. Saranno due serate imperdibili per tutti gli appassionati.”

Entusiasta anche Gianluca Muccioli, amministratore di V Edizioni, società che edita V Magazine: “Come V Magazine siamo felici di contribuire a portare un evento così importante a Riccione. Crediamo che la Basket Cup possa diventare non solo una grande vetrina sportiva, ma anche un momento di incontro per tifosi e appassionati di pallacanestro. Il livello delle squadre in campo garantirà spettacolo e siamo certi che il pubblico risponderà con entusiasmo”.

Comune di Riccione